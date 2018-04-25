İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017’de 4 bin 641, 2018'de ise nisan ayı başına kadar 1328 göçmen kaçakçısı yakalandığını bildirdi. Soylu, kentteki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısında yaptığı konuşmada, Adana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dün bir gazetede "Diri Diri Yakın" şeklinde bir haber yer aldığını, haberde ise Yunanistan'da aşırı sağ parti üyesi bir grubun, Afgan mülteci grubuna saldırmasının aktarıldığını ifade eden Soylu, saldırıda bulunanların "Diri diri yakın" diye sloganlar attığını anlattı. Soylu, gazetenin aynı sayfasının bir başka köşesinde, "Yalnız Göçmen Çocuklar, Avrupa'da Kayboluyor" başlığıyla bir haber bulunduğunu belirterek, "Bu haberde de Belçika’da geçen yıl refakatçisi olmayan 618 mülteci çocuğun kaybolduğu, özellikle onlara musallat olan organ mafyasının veya çocuk tacizcilerinin kurbanı olduğundan endişe edildiği yazıyor." dedi. Avrupa'daki kayıp çocuklar hakkında bilgi vererek, Ortadoğu'daki terör ve şiddet kaynaklı göç meselesinin, 21. yüzyıla yakışmayan bir hal aldığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Fotoğrafı bizim açımızdan biraz özetlersek, göç güzergahında ı̇ki ayrı bölge ve tavır var. Birincisi Türkiye, ı̇kincisi de Türkiye'nin batısı. Türkiye, göçün kaynaklandığı yere doğrudan sınır komşusu. Hem göçe sebebiyet veren terör ve şiddet ortamıyla komşuyuz, hem de bu bölgeyle tarihsel ve ı̇nsani bağlarımız var. Orayla akrabalık ı̇lişkileri kuruyoruz, soydaşlık ı̇lişkilerimiz var, dindaşlık ı̇lişkilerimiz var. Yani bu meselede, esas itibariyle sapla samanı birbirinden ayırmak zorundayız. Göçün hem hedef ülkesiyiz, aynı zamanda da geçiş ülkesiyiz. Sınır geçişlerimizi, kara ulaşımımızı ve deniz ulaşımımızı kontrol altında tutmakla mükellefiz. Bunu yaparken de ı̇nsanların zarar görmemesini sağlayacağız, aynı zamanda da terörü de dışarıda tutacağız. İkinci bölge ı̇se bizim batımız. Avrupa Birliği ülkelerinin sınırındayız. Bizi geçerlerse AB ülkelerine ulaşmış olacaklar. O ülkeler ı̇se az önce saydığım sorumluluk alanlarından hiçbirisine sahip değil. Sınır komşusu değiller, olayın olduğu yerlerden binlerce kilometre uzaktalar, akrabalık bağları yok, tarihsel bağları yok, dini bağları yok, hiçbir bağları yok. Yani en kibar ı̇fadesiyle tuzları kuru."

- "Geçmişten gelen uzun bir göç yönetimi tecrübemiz var" Geçen haftalarda Ukrayna'da uluslararası bir toplantıda, "Türkiye, göçü yönetmeyi, Batı ı̇se göçü önlemeyi tercih etmiştir." ifadesini kullandığını aktaran Soylu, "İkisi arasındaki fark, ı̇şte az önce okuduğum ı̇ki gazete haberinde açıkça görülmektedir." dedi. Bakan Soylu, göçmenler konusunda Avrupa'nın izlediği politikaları eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Akdeniz'de kurşunlanarak batırılan mülteci botları, bunları biliyoruz. Sınırlara çekilen elektrikli teller ve daha birçok mülteci dramı hikayesi, ciğerimize oturan Aylan bebek hadisesi ı̇şte biraz önce bahsettiğim göçü önleme politikasının ürünüdür. Ülke olarak göçü yönetme tercihini kullandıktan sonra, buna yönelik olarak, birçoğunuzun da şahitlik ettiği, görev aldığı çok önemli adımlar attık. Tabi bu adımların temel çizgisi çağdaş ama bütüncül bir göç politikası ve etkin bir göç sistemi oluşturabilmekti. Bu sistemi kurarken de dikkat ettiğimiz asıl husus, ı̇nsan haklarının gözetilmesinin yanında güvenliğinin de doğru şekilde tesis edilebilmesini sağlamaktı. Elbette ki ülke olarak geçmişten gelen, uzun bir göç yönetimi tecrübemiz mevcuttur."

- "Türkiye'de 4,5 milyon göçmen var" Bakan Soylu, yeni dönemde daha uzun vadeli bir projeksiyon ortaya koyabilmek ı̇çin 2013'te Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nu çıkarttıklarını, aynı yıl Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü kurduklarını, göç alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Göç Politikaları Genel Kurulu oluşturduklarını bildirdi. Değişik noktalardan göç konusuna temas eden Uluslararası İşgücü Kanunu gibi yasal düzenlemeler de yaptıklarını vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz, halihazırda 81 ı̇l teşkilatının yanı sıra göç konusunda önem arz eden 36 ı̇lçemizde de teşkilatlanmasını tamamlamıştır. Son olarak 16 Mart 2018'de geçici koruma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle geçici barınma merkezlerimiz de AFAD'dan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüze devredilmiştir. Bu toplantının daha önceki ı̇ki toplantımızdan farkı da bu geçici barınma merkezlerinin yöneticisi arkadaşlarımızın da aramızda bulunmasıdır. Bu vesileyle kendilerine bu büyük aileye 'hoş geldiniz' diyoruz. Bu bir ı̇nsanlık hizmetidir, bir devlet hizmetidir. Dolayısıyla kurumlar değişir ama maksat baki kalır. İnanıyorum ki bu çatı altında da arkadaşlarımız güzel hizmetlerine devam edeceklerdir. Bütün bu adımların neticesinde, bugün elimizde olan tablo şudur, ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon civarında da değişik ülke ve yasal statülerden göçmen bulunmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 81 ı̇l teşkilatı, 36 ı̇lçe teşkilatı halihazırda faaliyettedir ve AFAD'dan devraldığımız arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 10 bin kişilik bir personel kapasitemiz mevcuttur. 228 bin Suriyelinin kaldığı 19 geçici barınma merkezi, 2 kabul barınma merkezi, 18 geri gönderme merkezi, 1 geçici geri gönderme merkezi halen aktif olarak faaliyettedir."