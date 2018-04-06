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İl il gezip hırsızlık yaptıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Dokuz ilden 11 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle arandıkları belirlenen kadın şüphelilerden biri tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi

Adana'da polisleri görünce kaçmaya çalışırken yakalanan ve 9 ilden 11 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle arandıkları tespit edilen iki kadından biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde şüphelendikleri iki kadını takibe aldı. Takip edildiklerini fark edip kaçmaya çalışan iki kadın kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadın şüphelilerden birinin Sevgi B. (24), üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıkan diğer kadının ise hırsızlıktan 15 suç kaydı ve bu suçtan hakkında 10 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazik G. (39) olduğu belirlendi.

Kadınların, Adana'nın yanı sıra Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'de 11 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla da arandıkları öğrenildi.

Adana'daki bir daireden 100 gram altın, 5 bin lira, iki dizüstü bilgisayar ve bir televizyon çaldıkları öne sürülen kadınlardan Sevgi B. ve Nazik G, olaydan önce yanlarında başka bir kadınla hırsızlık yapılan evin yakınından geçerken bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden hamile olduğu belirtilen Sevgi B'ye ev hapsi verildi, Nazik G. ise tutuklandı.

Polis, görüntüdeki üçüncü şüpheli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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