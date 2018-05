İl il Ramazan İmsakiyesi 2018: İlk oruç kaçta açılacak? İftar vakti kaç, iftara ne kadar kaldı?

Mübarek Ramazan ayı hoş geldi. Dün akşam yani 15 Mayıs akşamı ilk teravih namazı kılındı. Bu sabaha karşı da sahur yapıldı ve ilk oruç gününe hazırlanılmış olundu. Sahurda tok tutan yiyecekler yiyenler bu uzun oruç gününe hazırlandılar. Peki ilk oruç saat kaçta açılacak? İnsanlar bulundukları ilde iftar vakti kaçta merak ediyorlar. Ramazan ayının ilk orucunu saat kaçta açacaklar?

İLK ORUÇ SAAT KAÇTA?

ORUÇ ESNASINDA HALSİZLİK NASIL GİDERİLİR?

Doğal tuzlar ile evde yapılan ayran, oruç halsizliğini alıp götürüyormuş. Karatay bu hususta "Tuz mağaralarından elde edilmiş doğal kaya tuzu 84 minerali ile halsizlik sorununun önüne geçer" açıklamasında bulundu.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil rama­zan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rekatı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rekattır. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden Önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekatta bir selâm verilip, her dört rekatta bir istirahat edilir. Besinci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.