HABER

İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür plaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurumlarına verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek, kurumlarına yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, yaptıkları her projede yanlarında gördükleri Adıyaman Belediyesine ve Başkan Kutlu’ya minnettar olduklarını belirtti.

İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür plaketi

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurumlarına verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek, kurumlarına yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, yaptıkları her projede yanlarında gördükleri Adıyaman Belediyesine ve Başkan Kutlu’ya minnettar olduklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ortak amaç Adıyaman olduğunda üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirterek, Atasoy’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonunda Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.