İl Jandarma Komutanı Atasoy’dan Başkan Kutlu’ya teşekkür plaketi

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurumlarına verdiği desteklerden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret ederek, kurumlarına yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, yaptıkları her projede yanlarında gördükleri Adıyaman Belediyesine ve Başkan Kutlu’ya minnettar olduklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise ortak amaç Adıyaman olduğunda üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirterek, Atasoy’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonunda Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.
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