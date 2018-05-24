İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,(DHA) MALTEPE Anadolu Lisesi, Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Rotary Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerin velileri okulların nitelikli liseler kapsamından çıkarılarak, sınavsız öğrenci alımı yapan okullar kapsamına alınmasını protesto etti. Sultanahmet'te bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler "Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı engellenemez" yazılı pankart açan veliler adına basın açıklamasını okuyan Rüstem Karakuş "Büyük emekler harcayan öğrenciler, onların hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği veren biz veliler ve ayrıca velisi olduğumuz söz konusu okullar için büyük bir mağduriyet oluşmaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için bir kez daha İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne geldik. Görüşmeyi bu defa çok sayıda velinin katılımıyla bir kez daha yapmaya geldik" dedi.

