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İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi Bilecik’te tüm hızıyla devam ediyor.Projenin yeni döneminde Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve il müdürlüğü personeli , antrenörler eşliğinde Edebali Stadı’nda ısınma hareketleri ve yürüyüş ile çalışmalarına başladı.

İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesi Bilecik’te tüm hızıyla devam ediyor.
Projenin yeni döneminde Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve il müdürlüğü personeli , antrenörler eşliğinde Edebali Stadı’nda ısınma hareketleri ve yürüyüş ile çalışmalarına başladı. Proje hakkında bilgi veren İl Müdürü Aslan Yıldız, müdürlük personeli olarak yeni döneme girdiklerini anlatarak, "Koşabiliyorken Koş projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılında hayata geçirilmiş olup, 7’den 70’e herkesin gönüllü olarak katılabileceği bir projedir. Halkımızı serbest zamanlarında spor yapmaları için tesislerimize davet ediyorum. Günlük yaşamın stresini üzerimizden atabilmenin, sağlıklı yaşamanın en güzel ve kolay yollarından birisi de spor yapmaktır. İlimiz ve ilçelerimizde 7’den 70’e tüm halkımızın katılımı ve desteği ile bu proje başarılı bir şekilde devam ediyor. Tüm halkımızı tesislerimize spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

İl Müdürü 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti

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