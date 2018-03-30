İl Müdürü Durmuş’tan veda mesajı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması sebebiyle Bilecik’ten ayrılacak olan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda gönülden sevenler için ayrılık olmadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, “Bu bir ‘veda’ değil, ‘vefa’ yazısıdır. Bilecik’e gideceksin. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, Osmanlının manevi mimarı ‘Şeyh Edebalı Hazretlerinin’ diyarına gideceksin. Ertuğrul Gazi Ocağı, adaletin hüküm sürdüğü, Dursun Fakıh’ın hizmet ettiği diyara, Hayme Ana’nın ayak bastığı topraklara gideceksin. ‘Başım üstüne’ diyerek 19 Temmuz 2016’da göreve başladığım Bilecik’te gördüm ki mevzu bahis vatan olunca, bayrak olunca, gövdesini hiç çekinmeden ortaya koyan, korku nedir bilmeyen insanlar yaşıyor. Anladım ki gideceksin diyerek gönderdikleri topraklar bizden gayret bekler, gece gündüz durmaksızın ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ ilkesi ile ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ şuurunda vazife bekler. Evet, bu bir ‘veda’ yazısı değil ‘vefa’ yazısıdır. Nakış nakış yüreğime işleyen Bilecik’e ve onun insanlarına vefa yazısıdır. Ayrılık gözle sevenler içindir, gönülden sevenlere ayrılık yoktur. Saatler sayılıdır, tükenir elbet ama tüm güzellikler gönüllerde ölümsüz yerini alır. Veda etmiyorum, edemiyorum. Tüm güzelliklerine, yürekleri ile yaşayan tüm insanlarına vefa borcum olduğunu not düşüyorum” diye belirtti.