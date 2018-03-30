İl Müdürü Durmuş’tan veda mesajı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması sebebiyle Bilecik’ten ayrılacak olan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajda gönülden sevenler için ayrılık olmadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, “Bu bir ‘veda’ değil, ‘vefa’ yazısıdır. Bilecik’e gideceksin. Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, Osmanlının manevi mimarı ‘Şeyh Edebalı Hazretlerinin’ diyarına gideceksin. Ertuğrul Gazi Ocağı, adaletin hüküm sürdüğü, Dursun Fakıh’ın hizmet ettiği diyara, Hayme Ana’nın ayak bastığı topraklara gideceksin. ‘Başım üstüne’ diyerek 19 Temmuz 2016’da göreve başladığım Bilecik’te gördüm ki mevzu bahis vatan olunca, bayrak olunca, gövdesini hiç çekinmeden ortaya koyan, korku nedir bilmeyen insanlar yaşıyor. Anladım ki gideceksin diyerek gönderdikleri topraklar bizden gayret bekler, gece gündüz durmaksızın ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ ilkesi ile ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ şuurunda vazife bekler. Evet, bu bir ‘veda’ yazısı değil ‘vefa’ yazısıdır. Nakış nakış yüreğime işleyen Bilecik’e ve onun insanlarına vefa yazısıdır. Ayrılık gözle sevenler içindir, gönülden sevenlere ayrılık yoktur. Saatler sayılıdır, tükenir elbet ama tüm güzellikler gönüllerde ölümsüz yerini alır. Veda etmiyorum, edemiyorum. Tüm güzelliklerine, yürekleri ile yaşayan tüm insanlarına vefa borcum olduğunu not düşüyorum” diye belirtti.
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı
Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum