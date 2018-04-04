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İl Müdürü Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Dr.

İl Müdürü Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Güsamettin Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Sakarya Sabihahanım Ortaokulu Müdürü Eyüp Kotan, Ahmet Yazıcı, İstanbul Kız İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Şakir Karahan, İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Duzcan, Eyüp Alibeyköy Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Atacan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Güsamettin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar dilediler.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Güsamettin Erdoğan da güzel dileklerini ileten misafirlerine teşekkür Bilecik’te eğitim kalitesinin daha yükseklere çıkarılması noktasında elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

İl Müdürü Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretleri

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