İl Müdürü Yoldaş muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bilecik İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Yoldaş, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar katıldı. İl Müdürü Yoldaş, yeni projeleri hakkında bilgiler aktardı. Necmettin Yoldaş, "Hep birlikte, ilimizin tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretindeyiz. Her konuda kapılarımız muhtarlarımıza açık. Köy köy gezip birlikte hareket edip birlikte üretim ruhunu hep beraber benimseyelim” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, gerçekleştirilen ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek, İl Müdürü Yoldaş’ a yeni görevinde başarılar diledi.