İl Özel İdaresi 2018 yatırım programı Vali Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve meclis üyeleri katıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten brifing alan Vali Pehlivan mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle başlanacak çalışmalar için gerekli hazırlıkların bir an önce tamamlanması ve sezona hazır hale girilmesini istedi.

Toplantıda 2018 programının titizlikle ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik yol haritası belirlendi, çalışma takvimi oluşturuldu.