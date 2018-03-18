İl protokolü Afrin’de görevli askerlerin aileleriyle yemekte bir araya geldi

Adıyaman’ın il protokolü, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlerin aileleriyle, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile eşi Fulya Kutlu’nun ev sahipliğinde verilen yemeğe Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper,, eşi Kezban Alper ve Afrin’de görevli askerlerin aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, yemeğe katılan tüm misafirlerine teşekkür ederek, “Sizlere minnet borçluyuz. Bugün vatanımızı muhafaza etme yolunda canlarını ortaya koyan, kanlarını ortaya koyan kahramanlar sizlersiniz. Evlerinde kahramanlarımızın yolunu gözleyen aileleri de bizim için en az onlar kadar kahramandır. Adıyaman Belediyesi olarak ve ben şahsım olarak her zaman emrinizdeyiz. Neye ihtiyacınız olursa olsun bütün imkanlarımızla emrinizdeyiz. Bu bizim sizlere karşı borcumuzdur. Ömrümüz boyunca da siz kahramanlarımıza ve ailelerinize minnet duymaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise yaptığı konuşmada, “Böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için, sizlerle bir araya gelmemizi sağladığı için Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya, çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak üzerimizde asırlardır oynanan oyunlar var. Son yıllarda da özellikle Türkiye’nin İslam alemiyle ilişkisini kesmek için güneyimizde kirli bir oyunu sahneye koydular. Ama Allah’ın izniyle buna güçleri yetmeyecek, çünkü biz Çanakkale’de nasıl insanlık tarihinin görmediği bir kahramanlık destanına imza atmışsak, bugün de aynı kahramanlığı ortaya koyacak imana sahibiz çok şükür” ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla ve Suriye’nin güneyinde bulunan Afrin’deki halkı maruz kaldığı baskı ve zulümden kurtarmak için 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam etmektedir. Adıyaman Jandarma Özel Harekat Komutanlığı olarak harekatın başladığı ilk günden bu yana görev almış ve aldığı görevi en üst düzeyde hakkıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Kahraman personelimizin ve ailelerinin dük duruşu ve ailelerinin askerlerimize verdiği destek en büyük motivasyon kaynaklarımızdandır. Zeytin Dalı Harekâtı’nın en kısa sürede zaferle sonuçlanacağına hiçbir şüphemiz yoktur. Temennimiz, kahraman silah arkadaşlarımıza sağ salim kavuşmaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anarken, bu gecenin düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ederim” cümlelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yenilen yemekten sonra masaları tek tek dolaşan protokol üyeleri ve eşleri, misafirlerine çeşitli hediyeler verdi.