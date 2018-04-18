İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme standı açtı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Kariyer Günleri kapsamında, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından açılan stantlarda öğrencilere bilgiler verildi.

Sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele, fiziksel aktivite konulu stantta katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indekslerine bakıldı. Beden kitle indeksleri yüksek çıkanlar Sağlıklı Hayat Merkezi obezite polikliniğine yönlendirilirken alanda da afiş ve broşürler dağıtıldı. Tütün kullanımı, zararları ve bırakma yolları konulu farkındalık çalışmaları amaçlı kurulan stantta da ziyaretçilere afiş ve broşür dağıtılaraj gerekli yönlendirmeler yapıldı. Organ ve doku bağışı standında ise farkındalık çalışmaları yapılarak bağışlar kabul edildi.

Etkinlikte açılan ağız ve diş sağlığı standında ziyaretçilere maket üzerinde uygulamalı olarak doğru diş fırçalama yöntemleri gösterildi. "Yaşama Yol Ver!" ekibi, trafikte ambulansa yol verilmesi, 112’nin gereksiz yere aranarak meşgul edilmemesi konularında yaptığı farkındalık çalışmalarında bilinci arttırmak için hazırlanmış olan materyalleri dağıttı.