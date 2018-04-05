İl Sağlık Müdürlülüğü’nden İl Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilgen ve beraberindeki kurum personeli İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yardımcıları ve personellerin katılımlarıyla brifing salonunda ağırladığı misafirleriyle, sohbet ortamında geçen bir toplantı gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge ve personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, teşkilatı için önem teşkil eden bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Karşılıklı takdim edilen hediyelerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında açılan bölümde sergilenen “Çocuk Gözüyle Polis” temalı resim sergisi hep birlikte gezildi.