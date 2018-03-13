İl Sağlık Müdürü Türkoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, yayımladığı mesajında 14 Mart tarihinin modern, bilimsel ve ölçekli tıp eğitiminin başladığı tarih olduğunu söyledi.

Tarihin zorlu dönemlerinde imkansızlıklar içerisinde yetişen hekimlerin olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Ülkemizde, modern ve bilimsel ölçekli ilk tıp eğitiminin başladığı 14 Mart, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna yaktığı ateşin ilk kıvılcımının tarihidir. Tıbbiyeliler, 14 Mart 1919’da İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini protesto ederek, milli mücadelemizin öncülüğünü yapmış ve İstiklal Savaşımızda önemli bir rol oynamıştır. Tarihimizin zor günlerinde, çeşitli imkansızlıklar içinde yetişen hekimlerimiz, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenmiştir" dedi. Türkiye’nin sağlık hizmetleri ve teknoloji anlamında dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiren İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Türkiye bugün, tıp eğitimi-teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki performansıyla dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz sağlık sektörü, insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından, belirli bir standardı yakalamış, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır. Şüphesiz, bu başarılı çalışmaların arkasında dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabırla, hoşgörüyle, özveriyle çalışarak fedakar bir hizmet anlayışıyla insanlığa hizmet eden hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız vardır. İnsanlığa nitelikli yaşam sunmayı ilke edinen, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveri ile yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan, sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım"