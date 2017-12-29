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İlaç firması yılbaşı çekilişinde çalışanına otomobil hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:33 | Son Güncelleme 27 dakika önce

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA bulunan bir ilaç şirketi, kendi bünyesinde yaptığı yılbaşı çekilişinde 900 çalışana bir otomobil ve çeşitli hediyeler dağıttı. Otomobil hediyesi ise 7 yıldır şirkette çalışan üretim personeli Beyhan Demir'e çıktı.

Biofarma İlaç Sanayi Şirketi düzenlediği yılbaşı çekilişinde çalışanlarına, içinde otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi hediyeler dağıttı. Çekilişin en büyük hediyesi olan otomobil ise şirketin 7 yıllık çalışanı Beyhan Demir'in oldu. Otomobilin kendisine çıkacağını düşünmediğini belirten Demir, "Çok heyecanlandım ve şaşırdım. 3 tane oğlum var. Hediyeyi para olarak aldım ve onların eğitimi için kullanacağım. Çocuklarım adına çok mutluyum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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