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İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 07:58 | Son Güncelleme

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.


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