İlahiyat fakültelerine akredite hizmeti

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan Türkiye'nin ilk İlahiyat Akredite Ajansı (İAA) ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, araştırma ve topluma hizmet gibi birçok alanda kaliteyi artırmak için, dünyanın her yerinde akreditasyon ajanslarının bulunduğunu söyledi.

Aydemir, ilahiyat alanında kaliteyi artırma yönünde Türkiye'de bir akreditasyon ajansının bulunmadığını, bu eksikliğin giderilmesi için iki yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kütahya'da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı, İslami ilahiyata özgü dünyada ilk kalite kuruluşu olma özelliğini taşıyor. 2016 yılından beri ajansın kuruluş altyapısını oluşturduk. İlahiyat lisans programları ve yüksek lisans programlarında kaliteyi yükseltmek için kurulmuş bir ajans." diye konuştu.

Benzeri ajansların, mühendislik, sağlık, fen-edebiyat gibi alanlarda da bulunduğunu dile getiren Aydemir, şöyle devam etti: