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İlahiyat fakültelerine akredite hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Kütahya'da kurulan Türkiye'nin ilk İlahiyat Akredite Ajansı, ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek - İlahiyat Akredite Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir: "Kütahya'da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı, İslami ilahiyat alanında kurulmuş dünyadaki tek kalite kuruluşu olma özelliğini taşıyor. 2016 yılından beri ajansın kuruluş altyapısını oluşturduk. İlahiyat lisans programları ve yüksek lisans programlarında kaliteyi yükseltmek için kurulmuş bir ajans"

İslami ilahiyat alanında eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Kütahya'da kurulan Türkiye'nin ilk İlahiyat Akredite Ajansı (İAA) ilahiyat fakültelerine akreditasyon hizmeti verecek.

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim, araştırma ve topluma hizmet gibi birçok alanda kaliteyi artırmak için, dünyanın her yerinde akreditasyon ajanslarının bulunduğunu söyledi.

Aydemir, ilahiyat alanında kaliteyi artırma yönünde Türkiye'de bir akreditasyon ajansının bulunmadığını, bu eksikliğin giderilmesi için iki yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kütahya'da kurulan İlahiyat Akreditasyon Ajansı, İslami ilahiyata özgü dünyada ilk kalite kuruluşu olma özelliğini taşıyor. 2016 yılından beri ajansın kuruluş altyapısını oluşturduk. İlahiyat lisans programları ve yüksek lisans programlarında kaliteyi yükseltmek için kurulmuş bir ajans." diye konuştu.

Benzeri ajansların, mühendislik, sağlık, fen-edebiyat gibi alanlarda da bulunduğunu dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"İlahiyat alanında ise ilk defa kurmak bize nasip oldu. Bu kapsamda da dünyada benzeri yok. Umarım oluşturduğumuz bu platform ile ilahiyatın ve ilahiyat fakültelerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme alanında, öte yandan topluma hizmet ve uluslararası alanda kalitelerinin daha da artmasına yönelik katkılarımız olur. İlk etapta Türkiye genelinde faaliyetlerimiz olacak. Daha sonra da uluslararası, dünyanın her yerinde İslami ilahiyat alanında akredite hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

Aydemir, ajansın dernek statüsünde faaliyet gösteren tamamen bağımsız bir kuruluş olduğunu aktardı.
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- "İslami ilahiyat olarak kalite ajansı yoktu"

Özellikle batı ülkelerinde, farklı dinlerle ilgili ilahiyat kalite ajansları bulunduğuna işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Hristiyan teolojisi alanında batıda kurulmuş kalite akreditasyon ajansları var. Ancak İslami ilahiyat açısından düşündüğümüzde, dünyada bir örneği bulunmuyor. Bu ihtiyaç dolayısıyla biz de tamamen bağımsız olan bu ajansı kurduk. Türkiye'de ve üretim, eğitim alanında olduğu gibi dünyada birçok alanda kalite artık esas. Devletimiz tarafından ülkemizde yüksek öğrenimdeki kaliteye güçlü bir destek var. İlahiyat alanında da öncüsü olmak adına biz bu yola çıktık. Bu kuruluş, yapısı itibariyle dernek statüsünde. Kar amacı gütmeyen sivil bir kuruluş. Dolayısıyla kuruluşumuzun amacı, ilahiyat programlarını belli bir zeminde buluşturup şeffaf ve açık süreçlerin belirlenmesi, ölçütlerin belirlenmesi, oluşturulması ve neticede bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyona giden süreçleri birlikte yaşama adına kurulmuş bir kuruluş."

- "20 akademisyeni ajans olarak eğitime aldık"

Aydemir, ajans bünyesinde görev yapacak değerlendiricileri eğitime aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye genelinde belirlediğimiz çeşitli üniversitelerden, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından 20 akademisyeni ajans olarak eğitime aldık. Eğitimin sonunda bu arkadaşlarımız değerlendirici olarak görev yapacaklar. Akredite olmak isteyen Türkiye'deki ilahiyat fakültelerini bilgilendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon hizmeti sunacaklar. Müşterek süreçlerde oluşturulacak kalite standartlarına uyum sağlayan ilahiyat fakültelerine ise sertifika verilerek akredite edilecekler. Gelecekte İslam ülkelerindeki yüksek öğrenim kurumlarından talep gelmesi durumunda, kalite standartlarımıza uyum sağladıklarında akredite vermeyi planlıyoruz."

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ajans İlahiyat Akredite Ajansı (İAA) İlahiyat Fakültesi Kalite Kütahya

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