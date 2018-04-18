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İlahiyatçı Günaydın, 'İmam hatiplileri deizme yönelten' 100 soruyu derledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 08:03 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Günaydın, imam hatip öğrencilerini deizme yönelten 100’den fazla soruyu derledi.

İlahiyatçı Günaydın, 'İmam hatiplileri deizme yönelten' 100 soruyu derledi

İlahiyat fakültelerinin 'Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm' sempozyumunda sunum yapan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Günaydın, öğrencilerle yaptığı anket ve gözlem çalışması sonrasında öğrencileri deizme yönelten soruları derledi.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre, Günaydın, imam hatip liselerindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin inanca dair sorularından oluşan sunumunda, gençler arasındaki dini şüphenin nedenlerini ise 'dindarların yaşamlarının meydana getirdiği hayal kırıklığı, ebeveyn ile olan çatışmalı ilişkiler, sebep ve hikmeti anlatılmadan dini emirlerin dikte edilmesine karşı oluşan tepki ve din başlığı altında eleştiriye uğramak' şeklinde sıraladı.

Günaydın “Yaşadığı dünyadaki kötülük ve adaletsizlikleri gören genç, Tanrı’nın merhameti ve adaleti konusunda sarsılır. Din bilim çatışması aynı şekilde genç bireyi ciddi bir ikilemin ve açmazın eşiğine taşır. Kültür dersleri ile inanç konuları arasında bağlantı kurma zorluğu yine dini şüpheye sevk eden amillerdendir” dedi.

10 yıllık çalışmasının ardından Günaydın’ın ve Ensar Vakfı’nın kitaplaştırdığı sunumda yer alan sorulardan bazıları şöyle:

Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor neden bizi imtihan ediyor?

Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz?

Allah’ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabiliriz? Onlar big bang deyip geçiyorlar?

Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey Allah’ın sonsuz olmasını algılayamıyorum.

Kuran’da kadın ve erkek niçin eşit değil?

Allah neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?

Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor? Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

Cennette birini istiyorum o da başka birini ne olacak?

Allah kötülüklere neden engel olmaz?

Tarikatlar gerekli midir, neden?

Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kabe’nin etrafında dönüyoruz.

Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?

Allah ile iletişimde neden Kur’an okumak, dua etmek değil de namaz ön plandadır?

Adem’le Havva dünyaya nasıl geldiler? (Uzay gemisi ile olabilir mi?)

Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.

Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?

Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

Allah niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?

İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direk haram kılındı?

Ahirette hesap verirken insanların yetiştirildiği çevre göz önünde bulundurulacak mı?

Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’ tuhafıma gidiyor.

Allah bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak?

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEKTEN DEİSM VE ATEİSEME GELMEYEİ NASIL BAŞARDILAR SORMAK LAZIM.ASLINDA BU OLAY BİNLERCE YILDIR GİZEMLİ DİNLERİN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYUYOR.HER 3 DİNİN ORTADOĞUDAN ÇIKMASI BİR TESADÜF DEĞİL.HER 3 DİNİN MESAJLARI GÜNÜMÜZ DÜNYASIYLA UYUŞMUTOR.MESELA İSLAMDA 9 YAŞINDA OYUN ÇOCUĞU İLE EVLENİLEBİLİR.MUHAMMED HZ AİŞE İLE 7 YAŞINDA NİŞANLANMIŞ 9YAŞINDA EVLENMİŞTİR.ŞU AN MAĞDUR SURİYELİ UFAK ÇOCUKALRA İMAM NİKAHI KIYIP YATAĞA ATAN EŞŞEK KADAR ADAMLARIN MAAZERETİDİR.BÜTÜN DİNLER İNSANOĞUNA SÖZDE AYAR VERMEK İÇİN UYDURULMUŞ HİKAYELERDİR
inkara götüren soruları sorup cevapsız bırakmak çok yanlış.Böyle yaparak insanları yanlış inanca sürüklüyorsunuz ya bu haberi kaldırın yada doğru cevaplarınıda yayınlayın.kınıyorum eksik bıraktığınız için.Ayrıca cemaatin dini inanışla ne alakası var peygamberimiz zamanında cemaat mi vardı.Türkiyeyi buhrana sürükleyenlerden bir taneside cemaat değil mi.Türkiyede kimin yüzünden ohal var.
Bu soruların hepsinin cevabı dikkatli okunursa Kuran'da var. Allah'ın ilminden ancak bize bahşettiği kadarıyla bilgi sahibi olabiliriz. Bazı hususlarda beynimizi zorlamanın anlamı yok.
sonunda jeton düşüyor, belki de ülkemiz bu yolla aydınlığa çıkacak.
BU DÜNYAYA İMTİHAN DÜNYASI DİYORLAR,İŞİN İYİ GİTTİĞİNDE ALLAHIM SAN ÇOK ŞÜKÜRLER OLSUN BU GÜNLERİ GÖSTERDİN DİYOR.İŞİ KÖTÜ GİTTİĞİNDE BEN SAN NE YAPTIN DA BUGÜNLERİ BANA GÖSTERDİN DİYORLAR.HAYIRDIR ARKADAŞ İŞİ İYİ GİDEN ÖNCELİKLİ KUL,İŞİ İYİ GİTMEYEN ÖNCELİKSİZ KULMU. YADA ÇOK AÇIK VE NET DÜNYA 4.700.000.000 YAŞINDA BU TARİH KESİN VE NET.DİİNLERİN GEÇMİŞİ SADECE VE SADECE 3.000 YIL.KUTSAL SANILAN KİTAPLARA GÖRE İNSANLIĞIN GEÇMİŞİ FAZLASIYLA 10.000 YIL.ANCAK TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN EN ESKİ NSAN FOSİLİ GEÇENLERDE FASDA BULUNDU 300.000. YAŞINDA .HADİ GEL KAFAN KARIŞMASIN
Haberi kaldırın. Böyle saçma sapan haber olmaz. Bir de buraya Soruları koymuşsunuz çok gerekliymiş gibi. Sizin yaptığınız da deizme ön ayak olmak değil mi böyle saçma sapan soruları yayınlayarak. Kaldırın şunu. !!
BU SORULARA NEDEN VE NİÇİN DEMEK YERİNE HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ DEMEK MÜSLÜMANIN İMANINI KUVVETLENDİRİR YOKSA MOTORU YAKABİLİR İNSANLAR Kİ ATEİZİM VE DEİZİM BÖYLE MOTORU YANIK İNSANLARIN ÜRÜNÜDÜR BİZ ALLAHA İMAN EDELİM ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM VE CENABI HAKKIN KOYDUĞU NİZAMA UYGUN YAŞAMAYA GAYRET EDELİM
1700lü yıllarda keşfedilen amerika kıtasında neden din yoktu?
ensar vakfıda varsa çok ciddi çalışmadır
Dinini iyi öğren. Yoksa yaşadığın şeyi din zannedersin. Hz. Ömer...
bu soruların tek cevabı var, inanç, kuranı kerimi özümseyerek okumak, ve insanın kendi içine bakması. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın. Yeter ki, bakın, dinleyin, okuyun, araştırın, sorun körü körüne saplanmayın size anlatılanlara. Çocuklarımız geleceğimiz onları iyi yetiştirmeliyiz. bu bizim görevimiz.
Allah hidayet versin birçoğumuz şaşırmış, 50 yıl sonra bu paraya tapanların ülkesinin sistemi bizi çok zengin bir o kadarda imansız etmesinden korkuyorum
Konuk olan ilahiyatçının konuya ilişkin cevaplarının niçin yayınlamıyorsunuz. Cevapladı da siz mi yayınlamıyorsunuz. yoksa ilahiyat fakülteleri objektiflik adına bilim adamı yetiştirip ilmi yanını boş mu bırakıyorlar. neticede nesillerimiz, çocuklarımız onların yetiştirdiği öğretmenlere emanet. bilim bilmekse eğer bildiğiyle de amel etmiyorlarsa, yaşamıyorsa o öğretmenlerden de çok ta bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum.
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