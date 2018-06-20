İLBANK'tan terörden zarar gören bölgelere 626 milyon liralık yatırım

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İLBANK tarafından terörden zarar gören bölgelerde yıl sonuna kadar yapılması planlanan 7 içme suyu, 10 atık su ve bir yol projesi olmak üzere toplam 18 altyapı projesi için yaklaşık 626 milyon lira bütçe tahsis edileceğini bildirdi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörden zarar gören bölgelerde İLBANK tarafından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör sorununun bittiğini ve terörden zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığını anlatan Özhaseki, "Terörden zarar gören bölgeleri yeniden inşa ediyoruz." dedi.

Özhaseki, bu bölgelerde devletin vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve mağdurların zararlarının karşılandığını vurguladı.

Bölgede İLBANK tarafından yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı bölge halkının bir an önce temel altyapı hizmetlerine kavuşması için ilgili kuruluşumuz olan İLBANK tarafından, Şırnak Merkez, Cizre, İdil, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Sur bölgelerinde gerekli hasar tespit çalışmaları bitirildi. Etüt ve proje çalışmaları tamamlanarak, yapım ihaleleri gerçekleştirildi." diye konuştu.