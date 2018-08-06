İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu fark etmeyince...

Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk oldu.
Programın bir bölümünde İlber Ortaylı canlı yayında gaf yaptı. Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı ile diyaloğa giren Ortaylı, programın halen reklam arasında olduğunu düşündü. Tam bu sırada Hasan Cemal için “Benden yaka silkiyor, aptalın teki adam” diyen Ortaylı’ya, Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da toparlayamadı.
Ortaylı daha sonra “Bu ses dinlendi mi” diye sorsa da gülerek toparlamaya çalıştı.
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