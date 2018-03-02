HABER

İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) tarafından Ankara'da düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk-Alman Üniversitesi’nin açılışının gecikme nedeninin Almanya’daki FETÖ’cü profesörler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ortaylı, “O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından 29'uncu Vergi Haftası dolayısıyla Ankara’da bir otelde düzenlenen 'Osmanlı’da Vergi Sistemi' konulu konferansa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmanlı’da maliyesini ve vergi sistemini anlattı.

Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniversitesi’ni kuruluşundaki tartışmaya dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, “Türk-Alman Üniversitesi kuruldu. Almanca eğitim ve lisan öğrenilsin diye. Tayyip Bey dedi ki ben kendisine söylemedim ama etrafına söyledim. Merkel diye çatıyor, Cumhurbaşkanı’na, yanlış bilgi veriliyor. O mektebin gecikme nedeni Merkel’in ilgi göstermemesi değil, FETÖ’cüler ele geçirmiş. Almanya’da FETÖ’cü çok profesör var” diye konuştu.

ilber1

"GEZMEZSENİZ KAFAYI YERSİNİZ"

Salondaki vergi müfettişlerine seslenen Prof. Dr. Ortaylı, vergi müfettişliğinin ağır bir iş olduğunu söyledi ve “Sizin meslekte gezmezseniz kafayı yersiniz. Gezmek, ortamı değiştirmek hem kültürünüzü artırır hem de kafanızı boşaltır” tavsiyesinde bulundu.

ilber2

BEŞ YILDA 281 BİN 974 MÜKELLEF İNCELENDİ

Programın açılışında konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, “Tüm gelişmiş ekonomilerin ve ileri demokrasilerin ortak özellikleri vergi bilinci ve etkin vergi denetimidir. Bu anlamda 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK), kurulmasıyla ülkemizde önemli bir adım atılmıştır. 2011 yılında incelenen mükellef sayısı 16 bin 267 iken 2016 yılında 49 bin 817 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında vergi müfettişlerince tarhı istenen vergi 4 milyar 533 milyon TL iken 2016 yılında 7 milyar 234 milyon TL’ye yükselmiştir. 2012-2016 yılları arasında VDK tarafından 281 bin 974 mükellef vergi incelemesine tabi tutulmuştur” diye konuştu.

Öte yandan yüzlerce vergi müfettiş yardımcısının mülakatta elendiği Yeterlik Sınavı’na değinen Kubuş, “Yeterlik Sınavlarının bir standardının oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İHA

İlber Ortaylı'dan Wikipedia yorumuİlber Ortaylı'dan Wikipedia yorumu
İlber Ortaylı: YPG’ye yer yokİlber Ortaylı: YPG’ye yer yok
İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
İlber Ortaylı: Onlara ancak 'gerizekalı' denir!İlber Ortaylı: Onlara ancak 'gerizekalı' denir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı Türk Alman Üniversitesi Almanya FETÖ Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı

Ünlü modelin +18'lik fotoğrafları internete sızdı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Hocam Almanyaya gitmeye gerek yok hadi KANDIRILDIM deyip geçeni gecelim....AKP içine bakıver bedelli damat, bekir bozoğlan, hayati yazıcı, ERGENEKON kumpascisi teyyare büyüyüp koyun olmuş burhan kuzu arınç hollanda tiyatrocusu bayan kata v.s v.s
@mah6bsddn4 İYİ İYİ maaşının hakkını veriyorsun.Senin küme hizmet ettiğin okadar net ki.İYİ bir şey yaptığını sanıyorsun ama o copy paste yorumların ile komik duruma düşüyorsun.Seni,n ne B...k oldu gun belli.İYİ yolda değisin
Önüne gelen birini kandırıyorsa kandıran değil kandırılan dadır sorun.
Geçen hafta O üniversiteyi gördüm.Kavacıktan Riva ya doğru birkaç km gidince Oralarda .Ama çalışma devam ediyor hala.. Bitmiş değil .Çok büyük bir yapı.. bi arkadaşla geçiyorduk oradan "İnşaallah Fetö cüler dolmaz buralara" demiştik demekki varmış bişeyler
sürekli kandırıyorlar zaten, kandırıkçılar arasında kaldık
ülkede vergi adaletsizliği var devlet tuttuğunu öpüyor
tahakkuk eden vergi veya ceza o kadar önemli değil önemli olan yapılan tahsilat.kaç mükellef mahkemeye gitmeden ,uzlaşma veya başka uygulamalarla kesilen cezaları ödedi? vergi incelemelerinden hazineye giren para nedir? müfettişlere ne kadar maaş yolluk hakkı huzur ödenmiştir,yazılan raporlardan toplanan para müfettiş maaşlarını ödemeye kafi gelmişmidir? yoksa müfettişler hazineye borçlumu kalmıştır? önemli olan budur.müfettişler yaptıkları işe güveniyorsa asıl bu rakamlar açıklansın.
evet c.baskanimiza yanlis bilgiler veriliyor. ozel sektor ve devlet islerinde de ya lis bilgiler gidiyor sayin cumhurbaskanim ekibinizi yenileyin
İlber bey, Her kusur ve hatalarında zaten Fetö yü öne sürüyorlar şimdide sen onların yerine sözcülük yapmışsın bravo Fetö cülerle mücadele edemiyoruz diyenin makam ve iktidar istemesinin anlamı var mı sence..! .
katılıyorum. cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor. danışmanları 5 para etmez. bundan 10 sene önce de aynı şeyi söylüyordum şimdi de aynı şeyi söylüyorum. malesef kendisi sürekli kandırılmakla meşgul. ulan bi kere de birileri iyi bişey için kandırsın seni ya lokma döktürcem
NE DEMEK YANLIŞ BİLGİ VERİLİYOR BU YÜKSEK MAKAMA YÜKSEK MAAŞLARLA SEÇİLEN DANIŞMAN AĞALARIMIZ, AĞA HANIMLARIMIZ AMELE PAZARINDAN MI SEÇİLİYORLAR AYIP AYIP BU RESMEN HAKARET İÇERİYOR HEM MAKAMA HEM DE MAKAMIN İCRASINA
Diğer Haberler
Başkan Er: "Meslektaşlarımız ekonomik kaygı yaşamamalı"

Başkan Er: "Meslektaşlarımız ekonomik kaygı yaşamamalı"

Bilinçli ve mutlu kadınlar için ortak projeler başlıyor

Bilinçli ve mutlu kadınlar için ortak projeler başlıyor

Acemi erler yemin etti

Acemi erler yemin etti

İstanbul'da panik anları!

İstanbul'da panik anları!

Bozüyük’teki il hakemlerinin antrenman yapmadığı iddiası

Bozüyük’teki il hakemlerinin antrenman yapmadığı iddiası

Öğretmenevi yenilendi

Öğretmenevi yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.