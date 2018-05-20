İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunun düzenlediği “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferans için ABD’de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’in ölümüyle ilgili Ortaylı, “Hiç şüphesiz ki bu ölümle oryantalizmin ve Türkiye Türklerinin, her şeyden önce eski Avrupa tipindeki entelektüel bir portresi hayattan çekildi. İnanılmaz derecede geniş bir bilgisi vardı.” dedi.

Lewis’in Türkçe, Farsça, Arapça ve klasik Latince olmak üzere çok sayıda dili çok iyi derecede bildiğini hatırlatan Ortaylı, “Türkiye tarihinde çok esaslı noktaları ele almıştır. Maalesef ucuz siyasete alet etmeye çalıştılar. Kendisinin Siyonist olduğu çok vurgulandı. Laik bir Yahudi milliyetçisi olarak kendisine ait görüşleri vardı.” diye konuştu.

Ortaylı, tarihçi Lewis’in 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını kaydetti.

"BİR POLİTİKACI YA DA PARTİYE SAYGI GÖSTERMEK SUÇ MU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 3 Türk futbolcuyu İngiltere ziyareti sırasında kabulü ardından Türk asıllı Alman milli futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Merkel ve Grindel tarafından hedef alınmasına sert tepki gösteren Ortaylı, “Bazı çevrelerin amaçlarını anlamak kolay değil gibi görünüyor.” dedi.