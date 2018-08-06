İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.
Programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.
Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' yorumunu yaptı.
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