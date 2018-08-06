HABER

İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:30 | Son Güncelleme

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime ilişkin, ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' dedi.

İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

Programda Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson konuşuldu.

Ortaylı, Türkiye-ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin ''İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz'' yorumunu yaptı.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandıAydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftiraTRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı ABD papaz Andrew Craig Brunson Teke Tek

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.