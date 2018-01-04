HABER

İlber Ortaylı: İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:43 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Fatih Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kahve Hane Sohbetleri’nin konuğu bu kez Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Sunuculuğunu gazeteci Hakan Çelik’in yaptığı programa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanan programda Prof. Dr. İlber Ortaylı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve ülkenin neredeyse tamamına yayılan protesto gösterileri hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı, İran’ın eski bir devlet geleneği olduğuna vurgu yaptı. İran’ın içinde bulunduğu sorunun ciddi olduğunu ifade eden Ortaylı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır. İran aynı kadrolar ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki istihbaratları çuvallayacak hayır, mühim mesele iktisadiyattır. Türkiye’nin 50’lerde başladığı atılımı İran, hiçbir zaman göstermedi bu petrol odaklı ülkelerin zaafıdır. Rusya dahil buna. Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok beklerler. Çünkü Türkler İran’a diyor ki biz Türküz ama, İran bizimdir diyor. Son çatışmalar çok büyürse, onlar da karışmaya mutlaka hevesliler. Ama zannetmiyorum ki ben İran’ın kendi sorunları dışında o millet buna alet olsun. Ama tabi içeride ciddi bir sorun olduğu açık.”

Çatı restorasyonu mart ayı sonunda bitiyor

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de Fatih’te yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fatih ilçesinin İstanbul için önemine de değinen Başkan Demir, Kapalıçarşı’da devam eden çatı restorasyonunun Mart ayı sonunda tamamen biteceğini açıkladı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak ilber ortaylı İRAN

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurtdışı yasağı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi ve oğlu için yurtdışı yasağı

ABD'ye kaçan FETÖ üyesi Hüseyin Korkmaz hakkında flaş karar!

ABD'ye kaçan FETÖ üyesi Hüseyin Korkmaz hakkında flaş karar!

Son dakika! Diyarbakır'da öğrenci minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Diyarbakır'da öğrenci minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.