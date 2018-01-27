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İlber Ortaylı, İzmir'de okurlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TARİHÇİ, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ilk biyografi kitabı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'deki imza günü, yoğun ilgi gördü.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Atatürk'ü, kişisel özellikleri, bilinmeyenleri ve tüm izleriyle kaleme aldığı ilk biyografi kitabı 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' için İzmir'deki bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasında imza günü düzenlendi. Oldukça ilgi gören kitabın tanıtımı, her yaştan İzmirli okurun katılımıyla yapıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'un ardından İzmir'de yeni kitabı için düzenlenen imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kitabı imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturan hayranları, Prof. Dr. Ortaylı ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisinden memnun olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu kitapta Atatürk'ün biyografisi etrafında bir dönemin tarihini yazmaya çalıştım. Yaşamım boyunca edindiğim birikimlerimi bir yerde kaleme aldım. İsteyen okur, ama beni daha çok gençler okuyor" dedi.

Daha önce kısa portreler hazırladığını belirten Prof. Dr. Ortaylı, ilk kez biyografi türünde bir kitap yazdığını ama bunun son olmayacağını söyledi.

İzmir'de Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırlamaktan memnun olduklarını ifade eden okurlarından Ozan Tetik, onun kitaplarını okumaya başladıktan sonra tarihi daha çok sevdiğini söyleyerek, böyle yazarlara daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kitabını imzalatmak için sıraya giren vatandaşlardan Seda Centez ise, yeni evli olduğunu ve imza gününe eşiyle birlikte katıldığını söyleyerek, okumayı çok sevdiklerini, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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