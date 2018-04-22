İlber Ortaylı minik hayranıyla buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 11 yaşındaki minik deha Arda Söyleyici’yi hayranı olduğu usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencisi 11 yaşındaki Arda Söyleyici’ yi hayranı olduğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya getirdi. Tarihe meraklı minik deha ile İlber Ortaylı’nın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Kendine has üslubuyla Arda Söyleyici’nin sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı yüzleri güldürdü.

“Özel çocuklar için çocuk üniversitesi sayısı artmalı”

Hayranı olduğu ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile buluşan minik deha Arda Söyleyici ise heyecanını gizleyemedi. Minik deha Arda Söyleyici sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla usta tarihçiden tam not aldı. Öğrencilere rast gele kitaplar okutulmaması gerektiğini kaydeden İlber Ortaylı, “Her tarih kitabı doğru bilgiler vermiyor” dedi ve Arda Söyleyici’ ye kitap tavsiyesinde bulundu. Özel yetenekli çocuklara özel eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden İlber Ortaylı, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi gibi kurumların sayısının artması gerektiğini söyledi, Küçükçekmece Belediyesi’ni tebrik etti.

Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Doğan ise, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz adına usta tarihçi İlber Ortaylı’ ya teşekkür ederek hediye takdim etti.

Özel yetenekli miniklere eğitim veren Küçükçekmece Belediyesi’nin Çocuk Üniversitesi’ne giden Arda Söyleyici, tarihe duyduğu merakla öğretmenlerinin dikkatini çekti. Arda Söyleyici, ünlü tarihçi İlber Ortaylı’ nın ise büyük bir hayranı. Tarihe büyük bir merak duyan ve araştırmalar yapan Arda Söyleyici, İsmail Kalesi hakkında yaptığı ödevle öğretmenlerinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.