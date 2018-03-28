İlber Ortaylı: Mutlak cehalet de bir meziyettir

Ortaylı, Türkiye'de açık raf düzenindeki kütüphanelerin çok az olduğunun altını çizerek, "Bildiğim kadarıyla Ankara'da Bilkent Kitaplığı öyle. Orta Doğu (Teknik Üniversitesi) öyleydi ama çok pişman oldular. Kitapların sayfalarını koparmak gibi huylar çıktı. (Biri) Derginin içinden makaleyi kesip alıyor, gidiyor. Yani bitti. Cemiyete muzır bir mahluğun yetiştiğini görüyorsunuz. O herif birkaç sene sonra bir mevkiye de gelebilir." dedi.

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi tarafından düzenlenen "Beşeriyetin Hafızası Kütüphaneler" konulu panele katılan tarihçi, yazar İlber Ortaylı, "Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum. Türkçesine ise hiç güvenmeyin. Ben size örnekler veririm. Bir kere ansiklopedi kullanmaya alışın." dedi.

Kütüphanecilerin, kütüphanedeki kitaplarla ilgili sahip olduğu donanımın önemine vurgu yapan Ortaylı, "Türkiye, kitap toplamayan, okumayan bir cemiyet olsa külliyen, mesele yok. Mutlak cehalet de bir meziyettir. " değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye'deki eski sahafların kendine göre bir ahlakının olduğunu aktararak, yaşadığı bir anıyı şu sözlerle anlattı:

"Bir kitapçı vardı. Aziz Nesin kitap bakarken, 'Bırak, dokunma. Sana yaramaz o.' dedi. Aziz Bey, senden daha iyi Osmanlıca okuyor. Aziz Bey'in hayırhah bir cimriliği vardı. Para buldu mu çocuk vakfına yatırırdı. Kitaba çok pazarlık yapardı. Üstüne başına da zaten öyleydi. O kitapçı, hakaret ediyor adama. Türkiye'nin önde gelen bir yazarı ve dünyada da öyleydi. Humeyni İran'ında Aziz Nesin'in kitapları serbestti. Çünkü gülmeyle baş edilmez. Biraz okuyan adam, mizah yazarıyla, romancıyla baş edilemeyeceğini bilir. Mollalar öyleydi. Kısmen de öyledirler. Okurlar. Okumak insanı mutlaka daha çok değiştiriyor."

"BİZİMKİLER BİRLİKTE OKUR"