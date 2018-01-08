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İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 22:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, "18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kudüs sorununa değindi. Osmanlı’nın Kudüs’e girmesinin stratejik bir anlamı olmadığını ifade eden Ortaylı, “Osmanlı'nın Kudüs’e girmesinin fazla stratejik anlamı yok. Kudüs, Kudüs’tür. Ben 2 senede bir gidiyorum. İlk gidişimden bu yana 20 yıl geçti. Kudüs-ü Şerif'in asıl kısmına girmek için torpil lazım. Kudüs’ün içerisine giremiyorsun, girmek istiyorsan bahşiş veriyorsun. Kudüs’ten içeri girerken izzeti nefsi kırılmayan bir adam tanımadım ama yine de oraya sahip çıkıyoruz, çünkü Kudüs bizimdir diyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU GÖRGÜSÜZLÜK"

Prof. Dr. Ortaylı, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne de değindi. Kültür merkezindeki ses sisteminin de hiç güzel olmadığını kaydeden Ortaylı, “İstanbul’daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar anlamıyor o işten. Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona verdiler. Ben utanıyorum, bu toplum Mimar Sinan’ı yetiştirmiş. Adam yapamıyor ama ben orada hangi tiyatroyu seyrettiysem, hangi konseri izlediysem ekosistemi çok kötü oranın. Zaten kendisini bilen o kadar dar alana opera binası yapmaz. Bu görgüsüzlük. Hükümeti eleştiriyorum zannetmeyin, ahalide iş yok” diye konuştu.

"TÜRKİYE GİBİ AMERİKANCI BİR ÜLKE YOK"

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine de değinen Ortaylı, “Ankara’daki büyükelçinin Washington’a sormadan vize yasağı koyması bir numaradır. Hem kendisine bir isim koyacak hem de Trump umurumda değil, ne duruma düşer diye düşünmeyecek. Avrupa’da insanlar bizdekilerin Amerika’yı sevdiği kadar sevmez. Amerikan budalası olan Türklerdir. Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok” ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÇOCUĞU AHMAKTIR"

Türkiye’den Amerika’ya okumak için gitmenin liseden sonra çok yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz. Taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Koca koca mevki sahibi insanlar Green Card aldık diye seviniyorlar. Ne ayıp şey ya. Sen amele misin? Bunu Avrupa’da göremezsin. Avrupa’da çok uzun zaman Amerika’ya göç etmek muvaffakiyetsiz insandır, alt tabakadır. Kimse oraya gittim diye övünmez” dedi.

"O OTELLERDE BUNLAR HEP NAMUSLU MU DURUYORLAR?"

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe’nin etrafına yüksek binaların dikilmesini de eleştiren Ortaylı, “Kabe’nin etrafına apartmanlar, gökdelenler yapıyorlar. Kabe arada küçücük kalıyor. Şimdi bana senet verseler inanmam, o otellerde bunlar hep namuslu mu duruyorlar? Hiç mi bir şey yapmıyorlar? 24 saat namaz mı kılıyorlar” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’nin İslam dünyasında ordusunun en iyi olan ülke olduğunu sözlerine ekledi. Konferansa Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra kent protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Salonda yer bulamayan vatandaşlar, ayakta veya yere oturarak Ortaylı’yı dinledi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
sendeki bu kibir ve ego ile 24 saat doğruları söylesen nafile.beş para etmezdin ve etmeyeceksin
Doğru demiş
Vallahi kimse eleştirmesin bu adam yüzde yüz katılıyorum. hatta 18 yaşlada alakalı bakmıyorum ayrıca daha ileriside var bunun. buna bende dahilim...
bunu kimse anlamaz ki millet oraya düzgün yasiyacam diye kendini avutarak gidiyor
ilber hoca yaşıtım,görüşlerimiz çok benziyor,ancak hoca benden cesur.keşke üşenmeyip küçük görmese 19.yüzyılda osmanlıyı anlatan bir ders kitabı yazssa.belki gençler bilinçlenip ABD ye giderlerdi.suudîlerin kâbeyi düşürdükleri durumu son kàbe resimlerinde görebilirsiniz.cim karnında nokta gibi.varol hoca
Ben Kürt çocuğuyum...lafı bana değil
@erdal021 haklısın çünkü Türkler 18 yaşında ahmak kürtler her yaşta , yok be şakası bile olmuyor , senin gibi ırkçı olamıyorum.
İlber hocayı birçok kez tv de izledim,kitabini okudum ama bi m..ok anlamadim ve tüm çevreme sordum onlarda anlamiyor bu adami.. bu demekki sen bişey bilmiyosun hoca b.znt.usu
@han171 sen kimsinki etrafındaki kim olsun ukala...
Adam haklı bu kadar amerika sevdalısı millet olurmu
helal olsun sana hocam
çok doğru ama keskin konuşmuş böyle net insanlar lazım bize
Cok yuz gordu. Her mevzuda yorum yapmaya basladi. Sen otur tarihle ilgilen. Ses sistemi kotuyse mimarin ne sucu var? 2 lira fazla verirsin, daha iyi ses sistemi alirsin ses duzelir. Bence suclu harita muhendisi ????
Doğru demiş
kötü yormamak gerek İlber hoca diosa mutlaka bişey vardır. lakin 18 yaşındaki cocukların akıllar online oyun , seks , kötü alışkanlık , sigara içme peşinde yalanda değil
ilbercim kimsenin Günlünde Amerika yatmiyor Ama herkesin derdi Rahat bir hayat....güzel bir gelecek
ne memleket iz ben profesör lerimize bak kimisi deve sidigi şifalıdır der kimisi hz.nuh cep telefonuyla oglunu aradı onları iha kurtardı der kimisi dünyanın en akıllı sını kendisi sanar milleti aptal mal sanar ulan daha neler görecegiz bakalım
nedense bu ara ilber hoca için baya yazı yazılıyor kimse kusura bakmasın ana keşke tüm hocalarımız böyle olsa niye karalama kampanyasına girildi anlamıyorum
Ortaylı, ortaladı ve goll..
İlber Hoca şaşırttı bu sefer gerçekten..:S :)
3 güne bir darbe yaptırıyorlar ama hala incirlikte yayılmış oturuyorlar,bu halk değil, bi tane amerikancı var oda gelmiş geçmiş tüm hükümetler
avrupalıların ABD ye gitmeye gereksinimleri olmadığı için ABD bize piyango oluyor işte malum durumlardan
İktidar, muhalefet, bir çok siyasi, sanatçılar ve halktan bir sürü insan (çifte vatandaş) ABD vatandaşıdır. Ama biz her zaman tek T.C. Vatandaşı olarak kalacağız. Ne Mutlu Türküm Diyene....
hocayı eleştirecek bilgi be birikime bu ülkede kimse yok.(nokta)
Moda oldu bu profların her konuda otorite gibi yorum yapmaları herkes işini yapsın haddini bilsin
Berbat bir eğitim sistemine sahip olduktan sonra, eğitimi teşvik etmedikten sonra, eğitilen kişilerin becerilerine güvenmeyerek iş için yeniden sınav etmek kadar ahmakça bir şey yoktur. Ne yazık ki bizim eğitimcilerimizin kibri ve kendini beğenmişlikten ibaret, kendilerini yere göğe sığdıramayan öğrencileri teşvik yerine baskılayan eğitmen eğitmen değildir, maalesef bu acı bir gerçek, eğer şu kibrinizi bir kenara bırakmasanız, adam akıllı bir eğitim sistemi geliştirmezseniz, bu beyin göçü daha çoookk devam eder. Her gelen kendi kafasına göre sistemi kendine uyarlamazsa herşey daha güzel olurdu
Aziz Nesin bunu demişti demediginiz kalmamıştı eskiden gizemli güzel bir ulkeydik şimdi yozlasmis basit bir ülke olduk Teşekkürler yayında ve yapımda emeği geçen herkese
Adamsın adam yüzde yüz söylediklerinde haklısın ...
bu adamı saygıdeğer yapan devamlı bize ve etrafına hakaret etmesi mi? yoksa dünya literatürüne giren kaynak tarih kitabı yazmasımı ? ikincisi olmadığına göre ya kendimizi ezik görüyoruz ya stokholm sendromundayız yada salağız. sonuncusu elimizde değilde niye ilk ikisini değiştirmiyoruz onu anlamıyorum.
Benim arkadasimin arkadasi izmir fen lisesi mezunu.üniverste sinavinda türkiye derecesi vardi.odtü elektronik mezunu.memnun degilim.ya almanyaya ya amerikaya gidecem diyordu.gerci simdi istanbulda calisiyor.yine memnun degil!!bu cocukda mi ahmak, alt tabaka???
polemik yaratmaya sakın kalkmayin!! İlber hoca tam bir Turk milliyetcisi ve aydindir... İlber hoca ne derse dogrudur. lutfen hocanin üstüne oynamayin LÜTFEN!
doğru söylüyor çevremdeki insanlar oğlunu kızını amerika’da okutuyorum diye kasıldıkça kasılıyor halbuki yarın anasına babasına dönüp bakmayacak
KENDİNE GÜVENEN ÖZ GÜVENİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ TÜRK GENÇLİĞİNİN KALBİ DÜNYA HAKİMİYETİ İLE ÇARPMALI BUNUN YOLUDA BİLİME ÖNEM VEREN AHLAKLI KARAKTERİ YÜKSEK BİREYLERDEN GEÇER ...
ASIL AHMAKLIK SEN VE SAHİP OLDUĞUN ZİHNİYET
dikkat cekmek icin cocuklar saklabanlik yapar ya iste ondan
tabi senin tuzun kuru ihtiyar
İlber Hoca çıtayı yükseltmiş.Aziz Nesin'e nazire yapmış,Benim asıl anlayamadığım Türk insanının show merakı,okumuşu cahili talebesi hocası farketmiyor.Hepsi kamera önüne geçip eline mikrofon aldığında bülbül kesiliyor.İlber Hocada çoştu,ilgisi olmadığı işlerle ilgileniyor birgün mini etek birgün gençlerin zekası Ortaylı orta oyuncusu İsmail Dümbüllüyü aratmıyor.
Çok doğru söylemiş. Biri çıkıp dosdoğru bişi söyledi. Dost acı söyler.
Bu konbu hakkında İlber Hoca hakkında olumsuz yorum yapanlar aklını başkalarından alanlardır. Kendi çocuğu hukuken yetişkin olmasına rağmen milyonlarca genç ailesinin himayesinde yaşamaktadır. Haliyle hazıra alışkın bir nesil yetişiyor ve bunun sonucuna bağlı olarak ileride sıkıntılarımız daha büyüyecek malesef.
az mola ver usta gençleri yoruyorsun
hocam sağ ol seni anlayan ancak türkiye gerçeyini iyi bilen anlar gerisi nato kafa nato mermer zaten uyutuluyoruz başka uğreşlarla doğruyu söyleyen yedi kövden kovulur sana teşekkürler hocam
adam doğru söylüyor...
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