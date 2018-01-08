İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 22:02 |2 saat önce

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, "18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kudüs sorununa değindi. Osmanlı’nın Kudüs’e girmesinin stratejik bir anlamı olmadığını ifade eden Ortaylı, “Osmanlı'nın Kudüs’e girmesinin fazla stratejik anlamı yok. Kudüs, Kudüs’tür. Ben 2 senede bir gidiyorum. İlk gidişimden bu yana 20 yıl geçti. Kudüs-ü Şerif'in asıl kısmına girmek için torpil lazım. Kudüs’ün içerisine giremiyorsun, girmek istiyorsan bahşiş veriyorsun. Kudüs’ten içeri girerken izzeti nefsi kırılmayan bir adam tanımadım ama yine de oraya sahip çıkıyoruz, çünkü Kudüs bizimdir diyoruz” ifadelerini kullandı. "BU GÖRGÜSÜZLÜK" Prof. Dr. Ortaylı, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne de değindi. Kültür merkezindeki ses sisteminin de hiç güzel olmadığını kaydeden Ortaylı, “İstanbul’daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar anlamıyor o işten. Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona verdiler. Ben utanıyorum, bu toplum Mimar Sinan’ı yetiştirmiş. Adam yapamıyor ama ben orada hangi tiyatroyu seyrettiysem, hangi konseri izlediysem ekosistemi çok kötü oranın. Zaten kendisini bilen o kadar dar alana opera binası yapmaz. Bu görgüsüzlük. Hükümeti eleştiriyorum zannetmeyin, ahalide iş yok” diye konuştu.