İlber Ortaylı: YPG’ye yer yok

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Hürriyet gazetesinde yer alan 'YPG’ye yer yok' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...) Ortadoğu bu sarsıntının tesirinden kurtulmak için başka bir şoku arıyor. Daha doğrusu Ortadoğuluların dışındaki dünya böyle bir şok yaratma çabasında. PKK-YPG yayılması ne o halka ne Ortadoğu’nun yerlilerine hayır sağlamaz. Ortadoğu’ya bir huzur ve denge sağlaması da mümkün görünmüyor. ABD bugüne kadarki kararsız denge politikasından şiddetle uzaklaşıyor. Bir bakıma Rusya’nın Suriye’ye girip yerleşmesi doğan boşluğu doldurmak oluyor. ABD politikasını takip edenlerin baş endişesi İran-Rusya-Türkiye ittifakı. Türkiye’nin 70 yılda kurduğu daha doğrusu dahil olduğu ittifak sistemi içinde yer almasını burnundan getirmeye çalışanlar doğacak gelişmeler karşısında daha çok bedel ödeyecekler. El verir ki (yeter ki) o bedeli en ağır ödeyenler arasında biz olmayalım.

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