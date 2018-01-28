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İlber Ortaylı: YPG’ye yer yok

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 10:05 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tarihçi İlber Ortaylı, "ABD bugüne kadarki kararsız denge politikasından şiddetle uzaklaşıyor" dedi. Ortaylı, "ABD politikasını takip edenlerin baş endişesi İran-Rusya-Türkiye ittifakı. Türkiye’nin 70 yılda kurduğu daha doğrusu dahil olduğu ittifak sistemi içinde yer almasını burnundan getirmeye çalışanlar doğacak gelişmeler karşısında daha çok bedel ödeyecekler. El verir ki (yeter ki) o bedeli en ağır ödeyenler arasında biz olmayalım" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı: YPG’ye yer yok

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın Hürriyet gazetesinde yer alan 'YPG’ye yer yok' başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

(...) Ortadoğu bu sarsıntının tesirinden kurtulmak için başka bir şoku arıyor. Daha doğrusu Ortadoğuluların dışındaki dünya böyle bir şok yaratma çabasında. PKK-YPG yayılması ne o halka ne Ortadoğu’nun yerlilerine hayır sağlamaz. Ortadoğu’ya bir huzur ve denge sağlaması da mümkün görünmüyor. ABD bugüne kadarki kararsız denge politikasından şiddetle uzaklaşıyor. Bir bakıma Rusya’nın Suriye’ye girip yerleşmesi doğan boşluğu doldurmak oluyor. ABD politikasını takip edenlerin baş endişesi İran-Rusya-Türkiye ittifakı. Türkiye’nin 70 yılda kurduğu daha doğrusu dahil olduğu ittifak sistemi içinde yer almasını burnundan getirmeye çalışanlar doğacak gelişmeler karşısında daha çok bedel ödeyecekler. El verir ki (yeter ki) o bedeli en ağır ödeyenler arasında biz olmayalım.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Türkiye ilber ortaylı İRAN

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
hoca da cozuttu. “Türkiye’nin 70 yılda kurduğu “ diye başlayan paragrafı anlayan varsa beri gelsin. öznesi yüklemi nesnesi bu kadar karışık ve belirsiz bir paragraf olur mu?
ypgye 2.2 milyar dolar silah vermiş abd bu işin peşini bırakırmı vazgeçermi sence inanıyonmu? Kendi yaptığı masrafda var biz bu savaşı yaşayacagız.
hoca söylediklerin aynen çorba gibi olmuş neyin varr?!
Valla arkadaşlar hocanın söylediğinde birşey yok siz anlayamamışsınız. Adam diyor ki " Türkiyenin 70 yılda ittifak durumunda olmasını çekemeyenler burnundan getirmek isteyenler ( ABD vs..) yeniden doğacak gelişmeler karşısında daha çok bedel ödeyecekler diyor ama diyerek ekliyor yeter ki o bedeli ödeyen her zamanki gibi Türkiye olmasın. Yani yine oyuna gelmesin.
İşin özeti ABD çuvalladı dünya ulkelerinden tokat yedi buna karşı bir hamle yaparsa TC zarar görebilir demiş biz sahadayız ve teröritleri yok edeceğiz abd ona göre şeklini yapmasını tavsiye ederiz teröristlerle olurlarsa onlarıda yok ederiz sahada bu işin şakası olmadığını söylemeye gerek yok abd yanlış politikaları yüzünden (hedefi TC ) teröritleri seçti ve kaybetmeye mahkum 35 senedir parçalamaya çalıştıgınız TC ayakta ve dahada güçleniyor ve dostları coğrafyasından dolayı gün geçtikçe artıyor ya abdf menfaatlerine göre hareket edecek yada israille birikte yok olacak
ha bire abd düşmanlığı nereye kadar :) adamlar s.ke s.ke türkiyeyi - iranı -ırakı ve suriyeyi böldürecek.toplam 23 devlet kurulacak.en büyükleri kürtlere verilecek.aslında kürtler zorla alacak.edirneye kadar olan toprakları kendi topraklarına katacaklar önümüzdeki 20 yılda.2012 de APO ya kürdistan sunuldu ve kabul etmedi.sebebi çok açık .
dünyada iki törörüst devlet var bu tescillendi_biri a b d . biriside israildir. bunlar tüm dünyanın başının belasıdır. artık bu devletlere bu düzende yer yok katil sürülerine .
dünyada tek bir özgür ülke var oda( türkiye cumhuriyetidir.) gerisi sadece kagıt üzerinde uydurma özgürlüktür. siz gidinde a b d de fransada ingilterede o kenar mahallelerini görün açlıktan ölen insanlar karda kışta kalan insanlar kesinlikle kimse kimsenin kolundan tutup kaldırmaz hep a b d de şu var ben halen gördümkü a b d de beyaz siyah ayrımı var halen beyazın kanunu siyah için uygulanmaz fransada 17 yaşındaki çocuga 7 el ateş edilecek kadarda katiller ingilterede siyahın müslümanın hiç degeri yoktur bumu özgürlük bumu kanun geçç.. tek devlet var...(TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR.)gerisi laga luga
hocam bir bok anlamadım. bunamış gibi yazmışsın. seni seviyoruz ama anlamadım.
HBB a maydonoz olmaya başladın...Herşeyi de sen biliyorsun!!!!!!!
abd oraya girmemizi istemesydi askerini çekmezdi ordan
Eee bu yaşta bu tempo, ne bekliyonuz, daha da bunamasın mı?
Bence fetocu
Yaş ilerledikçe manalar karışıyor
az kaldı abd_israilin uşaklıgından çıkmadıgı sürece bitişe hızla yaklaşıyor. son on yıla girildiginde abd şimdi iç çekişmeler iyi ce ayyuka çıktı çogu abd vatandaşı artık hiç bir israilliyi istemiyor devlete müdahele etmesini istemiyor bütceyi onaylamıyor bu şunu gösteriyor az kaldı abd nin çöküşü israilin yok oluşu bakın görün. çünkü artık ortadogu bitti. asyaya döndü insanlar ama asyayı şimdi abd ye çin kaptırmıyor orada rusya çin pazarı var ipek yolu porojesinde abd yok bu şunu gösterir abd kattrilyonlarca zararı var yeni güç artık çin.ipekyolunu kapatacaktı abd oda olmadı kıçı açık kaldı.
Açıkçası Amerika ben Türkiyeyi ona buna kaptırmam gerekirse bölerim,böldürürüm o oluşumun parçası yapmam diyor.
Hocam! biri bedel ödeyecekse, o bedeli tabiki biz öderiz, kah kandırılır öderiz, kah eyy davos der öderiz, kah kardeşim der öderiz, kah one minute der öderiz, olmadı özürü de diler yine biz öderiz! ama illaki öderiz, Alıştık be hocam...
bana göre artık ülkemizde AGİK mi yoksa Nato mu İncirlikte olmalı diye sorgulanmaya başlanmalıdır sonuçta ABD müttefikim demesini biliyor ama o müttefikine karşı terör örgütlerinin yanında yer alıp silahlandırmasınıda biliyor buda Nato mu Agik mi diye sorgulamamızı gerektiriyor artık bunu sorgulamak AB yi ön plana almak olacaktır yanlızca ABD dışarıda kalacaktır şimdiye kadar ABD ülkemizede AB ülkelerine de aşşağılayıcı açıklamalar ve hareketlerde bulundu bu düşünülerek yapılmalıdır en azından tv ve gazetelerde tartışılması gerekir sonra siyasiler gündemine alacaktır
hocanın kasteddiği ikinci dünya savașından sonraki abd ve rusya arasındaki soğuk savaș ve abdnin orta doğu stratejisi
her konuya burnunu sokma.. senin bir kenara çekilme zamanın çoktan geldi de geçti hoca...kenera çekil olmaz mı!!!!!!!
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