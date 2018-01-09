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İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 20:46 | Son Güncelleme 6 saat önce

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çukurova 11. Kitap Fuarı’ında “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans verdi. Ortaylı, Cumhuriyetin en demokratik rejim olmadığını ve böyle bir şeye inanmamak gerektiğini ifade ederek, “Cumhuriyet rejimi, en demokratik rejimi getirmiyor. Kan dökerek, giyotinle kafalar kesen Fransa 2 asırlık imtihanını İngiltere gibi bir monarşinin önünde insan hakları ve demokrasi açısından iyi veremedi” diye konuştu.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balkan muharebesinde kimsenin Türkiye’yi müttefik olarak istemediğini belirterek, “Çünkü biz Rusya’dan çekiniyoruz. Rusların gözü hala boğazlarda ve İngiltere Almanya’ya karşı insan deposu savaşçı bir toplum olarak Türk ordusuna hiç iltifat etmedi. Donanmamıza ısmarladığımız gemileri vermedikleri gibi parasına da yattı o Churcill denen ahlaksız. Türkiye’de bunu unuturlar Churchill’de Churchill diye. Churchill üçkağıtçı bir kere. Dürüst bir devlet adamı değil. Ismarladığımız gemilerin üzerine yatıyor onu anladık. Peki, paraya niye yatıyorsun? Bu fevkalade büyük bir ahlaksızlıktır. Churchill büyük bir devlet adamıydı sahtekarlık büyüklüğe giriyorsa tamam. Fevkalade kötü bir herif” ifadelerini kullandı.

"CEHALETE TOLERANS GÖSTERİLMEZ"

Ortaylı, Türklerin bir şey bilmeden her modayı takip ettiklerini bunun dışarıda da öyle olduğunu belirterek, “Aptalın biri insan bir şeyi söylerken bir biyografi okur bakar. Bunu o insanın yapmadığı gibi Türkiye’de de yapmayanlar var. Bu fikir hürriyeti, yorum hürriyeti başka bir şeydir cehalet ayrı bir şeydir. Cehalete tolerans gösterilmez. Derhal böylelerinin haddi bildirilmelidir. İleride gidin Avrupa’da Amerika’da eğitim görürken böyle salak laflar etmeye cüret edin bakim size nasıl davranırlar görürsünüz. Sopa yemekten beter olursunuz. Ve maalesef birçok Türk çocuğunun böyle olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konferansını izlemek isteyen öğrenciler izdihama neden oldu. Salon tamamen dolunca yer bulamayan öğrenciler ve vatandaşlar ayakta veya yere oturarak Ortaylı’yı dinledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet mustafa kemal atatürk ilber ortaylı adana Çukurova

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
zaten Cumhuriyet ilan edilirken amaç demokrasi olsaydı, Ceza yaslarını faşist İtalya dan noktasına kadar kopyalamazdık "Seçme hakkı verdik" demekle olmuyor Sadece Tek parti olan bir dönemde "Seçme hakkı" nedemek olum Milletin hakkını gaspeetmişlerdi Millet SÖKE SÖKE aldı
@palermo544 al işte senin gibi cahile ilber ortaylı laf vermiş. Sen hangi tarihte yaşıyorsun. Hala tek partiden bahsediyorsun. Geçmişi kullanıp hala Atatürk e düşmanlık yapıyorsunuz. Yazık sen ve senin gibi düşünenlere.
@palermo544 bizde cumhuriyet halkın cumhuriyeti değil ki. %99.9 un istedikleri değil de, %0.01 in istedikleri oldu. insanların giyeceği kıyafetine kadar devlet karar verdi. dünyada nerede var böyle cumhuriyet? nerede var böyle demokrasi? yunan, batı trakyadaki türk azınlığa bile bunu yapmadı.
@palermo544 zırvalamışsın, seni o zaman götürmeli ,git çanakkalede kanlı sırtı bir gez ve hikayesini öğren,parti seviciliği yapmayın.
@ayhan_cansoy ))) sen alim halinle bu yorumumu yapabildin İlber Ortaylı nın laf verdiği falan yok! Yazdıklarımda yalan varsa "yalan söylüyorsun" de yahut da git yalanlarınla avutmaya devam et kendini
@medikalci Çanakkale yi mi gezeyim.!!! O zamanlar yaşasaydınız siz onada Tiyatro derdiniz Sen Çanakkale de Allahuekber diyerek Hücumakalkan Arslanlara "Bundan sonra Memlekette Ezanlarda Allahuekber denmeyecek,TanrıUludur denecek " deseydin görürdük evvela Kimi vurduklarını Sen Çanakkale yi ağzına bile alma
@palermo544 demokraside "mutlak doğru" diye bir kavram yerine, çoğunluk için doğru olan bir tercih vardır. hiçkimseye "bu tercih kesin doğrudur, bunu tercih edilmesi şarttır" denilemez. veya böyle bir beklenti ortaya konulamaz. demokrasideki özgürlük kavramını ortadan kaldırır. demokrasi dünyadaki en iyi siyasal sistem değildir; ama en ideal olanıdır. çünkü bireysel özgürlüklerin esas alındığı bir yüzyılda bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, tercihlerini özgür bir şekilde yapabilecekleri, kısaca özgürlüklerin "en genel" olduğu sistemdir. yönetenlerden kimsenin abartı güçlenmem
hocam allah ömür versin maşallah ayaklı ansiklobedi gibisiniz takipteyiz
sende sasurdun iyice. saraydan ödül alan saraya benziyor. yakinda ulu onderimiz Mustafa Kemal Atatürk e de hakaret edersin o zaman belki burde koltuk verirler sana.
Rusyanın gözü boğaz da olsa elbet her devletin vardır ama savaş açacak kadar çılgın mıdır , 1945 te avrupa ya kadar ilerledi, almanya avrupayı dağıtmıştı ki bunlar içlerine kadar ilerleyip onu bile dağıttı , istese kalıcı olabilirdi niye geri çekildi ? . . . . . . . . iyi bir rejim yok ki dünyada zaten en iyisini bulmak ve ' uygulayacak liderler' önemli , şeriat ta bile şahsi uygulamalardan insanlar özellikle kadınlar neler çekiyor..
@cebe01 ŞERİAT'DA ŞAHSİ GÖRÜŞ OLMAZ,TEK KARAR VERİCİ TEK DOĞRU RABBİMİN EMRİ VE YASAKLARIDIR...CUMHURİYETDE İSE CUMHURUN SEÇTİĞİ DOĞRUDUR...CUMHUR'UN İŞİNE GELİRSE TÜM SUÇLARI TÜM GÜNAHLARI YASALLAŞTIRABİLİR,DÜNYADA KAOS ÇIKAR...
@yaltar06 demokrasi dünyadaki en iyi siyasal sistem değildir; ama en ideal olanıdır. çünkü bireysel özgürlüklerin esas alındığı bir yüzyılda bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, tercihlerini özgür bir şekilde yapabilecekleri, kısaca özgürlüklerin "en genel" olduğu sistemdir. yönetenlerden kimsenin abartı güçlenmemesi, kontrolü eline almaması için hukuk sistemi vardır. hukuk sisteminde herkes eşittir. Dini sistem geride kaldi !! Sadece Araplarda olan dini sitem tercih edilmez !
HOCA SEN de HURUFLADIN Eyice galiba..!
Basliga bak habere bak. Adam cumhuriyet kotu demis gibi baslik.
@tahsin2753 O DEMESE BİLE BEN DİYORUM...KUL'UN KOYDUĞU KANUNLAR İLE,ÖZELLİKLEDE KAFİRLERİN KOYDUĞU KANUNLAR İLE HÜKMETMEK,NEFS İLE HÜKMEDEN FANİ İNSANLARIN KARARLARINA TABİ OLMAK DOĞRU MUDUR..? CUMHUR DOĞRUYU BİLİR,DOĞRUYU SEÇERMİ DİYORSUNUZ,CUMHUR KUMAR FAİZ CİNAYET FUHUŞ RÜŞVET YOLSUZLUK DOLANDIRICILIK GASP TERÖR ANARŞİ SERBEST DİYEN BİRİNİ SEÇERSE BUDA CUMHURUN SEÇİMİ DİYE CUMHURİYET OLMAYACAKMI..?
hocalar... prflar.. 40-50- yıldır söylemediklerini.. söylüyorlar.... demekki.. özgürlük ülkesi... TÜRKİYE..
Bakıyorum da cumhuriyet düşmanları hemen hortlamış
cumhuriyetin kalitesi yönetenlerin ve seçenlerin kalitesiyle değişir
hoca fransanın giyotinlerini niye örnek alıyorsun cumhuriyet demek fransa demekmi ?
ŞART DEĞİL KANUN DEĞİL DEĞİŞMEZ YASA DEĞİL FARZ DEĞİL VACİP DEĞİL HOCAM YÜCE YARATICININ EN DEĞERLİ VARLIĞI CANLISI OLARAK YARATTIĞI İNSAN OLARAK AKLIMIZI KULLANALIM YETERLİ DAHA GÜZEL SİSTEMLER GELİŞTİRİR YÖNETİRİZ DÜNYA YI BEN ÇOK DUA EDİYORUM KİM NE DERSE DESİN 600 YIL ADALET HAK HUKUK İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ÖRNEK BİR DEVLET OLAN DEDELERİMİZLE ŞİMDİ AKLIEVVELLER ÇIKACAK YOK PADİŞAHLIK YOK ŞEHZADE KATLİAMI DİYECEK BEN O AKLIEVVELLERE TEK SORUM CEVAP NİTELİĞİNDE OLACAK SİZ NE ÜRETTİNİZ GELECEK NESLE NE BIRAKTINIZ YETERLİ Mİ EVET BUNLARA CEVAP VERSİNLER SONRA KONUŞSUNLAR
İnsanın doğasında mükemmellik yoktur. O Allaha aittir. İnsanın şu ana kadar ulaştığı en iyi sistem Cumhuriyettir. Atatürk ün dediği gibi O nu geliştireceğimize, yok etme yolundayız. Cumhuriyet mi yetersiz ? Onu yıkmak için her cambazlığı yapan İnsan mı kötü niyetli? Asıl sorulması gereken bu
İlber ortaylı yorumları okursan bak hemen hazır cumhuriyeti yıkalım diyenler, yöneticleri vurgulaman gerekirken direk rejimi hedef almışsın,sen prof olarak herkezi inandıracağını düşünüyorsun ne yazık ki,saçmalıyorsun. Sana yakışmadı
Yok İlber ortaylı çıkıp erkekçe konuşamıyon ucu Cumhurbaşkanına dokundumu sende kıvırıyon..
AVRUPADA HİÇ BİR ZAMAN DEMOKRASİ OLMADI Kİ FRANSIZ İHTİLALİ DEDİLER ÖNCESİ NAPOLYON DÜNYAYI KASIP KAVURDU SONRASI ALMANYA HİTLER MUSSOLİNİ VS... EN İYİ DEMOKRASİ HALKIN REFAHINI GÖZETİP BOLA DÖKE İYİ YAŞATAN DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDURACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE YUMRUĞUNU VURACAĞIN TÜRK MİLLETİNİN DE HAKİMİYETİNİN OLDUĞUNU GÖSTERECEK BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPARAK AHLAKLI GENÇLER YETİŞTİRMEK OLGUSU O KADAR... HOCAMMMM SAYGILAR
millet gecim derdınde altı kuru olanlar bos tartısmalarla gundemi mesgul edıyo
Afedersiniz bu adamın pkuna kadar inceledim okadar sevdim okadar araştırdım okudum. Yurtdışında ona gösterilen saygı düşüncelerine verilen değer gerçekten mükemmel birisi son kitabı da harika Türk insanından sorumlu bakan olmalı beyfendi
cumhuriyet kuruldugunda tek parti olmasının sebebi sistemin yeni kurulmuş olmasıdır sonradan seçme ve seçilme hakkı ile her bölgenin insanları kendi görüşlerine göre vekiller çıkartmıştır o yüzden gerizekalıca konuşmayın.
Bir beklentin var ama bakalım İlber bey.
Amaç tabii ki demokrasi değildi eğer demokrasi olsaydı cumhuriyetin ilanından sonra çok partili sisteme geçilirdi ki çalışması bile yapılmadı söz dahi edilmedi. Osmanlı yıkılmış, ülke savaşlardan çıkmış halkın durumu mağlum iken Atatürk bu olumsuzlukları hızlı bir şekilde aşmak istedi elbette ve ince eleyip sık dokuyarak karar verdi ve başarılıda oldu. Amaç öyle bir durumda demokrasi elbette olamazdı halkı bir an önce toparlamak yaraları sarmak iyi yaşatmaktı üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ruhu şad olsun
allahın cahili
İlber efendi senide AKP akil insanı olursun devamet.Cumhuriyeti sindiremeyen demmokrasiden bahsedemez.Cumhuriyet demek halkın kendi kendini idare etmesi başkasına boyun eğmeyen demek.
bu cumhuriyet rejimini beğenmiyorsanız geldiğiniz yere dönebilsiniz sizi burda zorla tutan yok .İyi veya kötü Sizin atalarınız Avusturyada yaşarken ve siz daha dünyada yok iken bu ülkenin bir karış topragı kalmış iken bu toprakları daha fazla büyütebilmek ve kurtarabilmek ve Cumhuriyeti kurmak için Savaşarak canlarını fada eden Bu savaşta ki şehitleri ve Cumhuriyetin Kurulmasında önderlik Yapan M.Kemal Atatürk'ü eleştirmek kimsenin haddine değil .önce herkes geldiği yeri kim olduğunu bilecek ve haddi ve hakkı kadar konuşacak.
bu lafları akp.li veya islamcı geçmişi olan veya imamhatip okulundan bir hoca yapsa skandal sözler diye başlık atardınız.
halen yaşamakta olduğumuz cumhuriyet!cumhuriyet;özdeştir;demokrasi özdeşliği doğru bir özdeşlik değildir.Eşitlik bile olmayan bu durum halâ kurulamadı.Hoca bunu kastediyor sanırım...
İlber Hoca sanırım laik Cumhuriyetten bahsetmemiş. İran'da Cumhuriyetle yönetiliyor. Aslında en iyi yönetim şekli Laik Demokratik Cumhuriyettir. Yani laiklik demokrasinin ve cumhuriyetin temel taşıdır.
bu ilber hocada moda oldu.herkes ne derse inanır hale geldi.ben her sözüne katılmıyorum.dün Türk gencliğine ahmak dedi şimdide Cumhuriyeti beğenmiyor.ben bu adamı samımı bulmuyorum.
Makarnaya talep var
Hoca son zamanlarda iyice uçtu,kırklaramı karıştı yoksa cinmi çarptı nedir.?Sonu hayrolsun durumu pek iyi değil.Her gün değişik konularla gündemde, pehpehlendkçe tozutuyor.
zaten şuan cumhuriyet değil faşizmle yönetiliyoruz demokrasi yok meclis kanun çıkaramıyor halkı takan yok khk larla baskı zulüm ve ayrımcılıkla ülke yönetiliyor buna ne cumhuriyet nede demokrasi denir olsa olsa oligarşi yada faşizmdir.
Cumhuriyet bir yönetilme şeklidir sorun kimin nasıl yonetildigidir birde bu kadar özgür demokrasi dersek ağzı olan konuşur
demokrasi cogunlugun degil azinligin korundugu sistemdir
sayın ilber ortay siz tarihçiler birde istatistikçiler o kadar güzel kandırıyorsunuz ki insanları sizler kadar yalancı hiç kimse bulunamaz.Tarihçiler tarihle istatistikçilerde rakamlarla öyle güzel oynuyorsunuz ki sizlere yetişmek mümkün değil..çünki istediğiniz şekilde oynuyorsunuz herşeyle ve aklını kullanamayan hatta tarihin için yaşanlar bile sizlerin lafına inanıyor pes...sizce özgürlük nedir desem kendinize göre yorumlarsınız. hatta sözlük anlamını söylersiniz peki onu yazanda bir insan değilmi...neye göre özgürlük neye göre cumhuriyet neye göre monarşi veya krallık....
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