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İlbil Geçici Barınma Merkezi hizmete hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

AFAD ve Türk Kızılayı tarafından Halep'in Azez ilçesindeki Souran beldesinde yaptırılan İlbil Geçici Barınma Merkezi'nde sona gelindi - Kilis Valisi Tekinarslan: - "Suriye'nin her tarafından zulüm altında ve katliamlara uğrayan, başına ateşler, bombalar yağan insanlar, kendilerini huzurlu bir toprak parçasına yani Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi altındaki Fırat Kalkanı sahasına can havliyle atma derdindeler"

HALEP/KİLİS (AA) - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı iş birliğiyle yapımı süren Halep'in Azez ilçesine bağlı Souran beldesindeki İlbil Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Tekinarslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla alanda yaklaşık 2 bin 500 Suriyelinin barınmasının planlandığını belirtti.

Türkiye'nin AFAD ve Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok kurumla bölgede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı sahasında 24 Ağustos 2016'da başlattığımız operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından bölge huzura ve güvene kavuştu. Suriye'nin her tarafından zulüm altında ve katliamlara uğrayan başına ateşler, bombalar yağan insanlar kendilerini huzurlu bir toprak parçasına yani Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi altındaki Fırat Kalkanı sahasına can havliyle atma derdindeler. Elimizden geldikçe bu sahaya gelen Suriyeli mazlumlara her konuda olduğu gibi barınmada da nitelikli ve sağlıklı hizmet sunmaya çalışıyoruz."

Tekinarslan, Suriye'nin bazı bölgelerinde zulümden, baskıdan, insanlık dışı uygulamalardan ve ölümden kaçan insanların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası terörden arındırılan yerlerde kendilerine geçici bir barınma imkanı aradığını belirterek, en kısa zamanda Tel Rıfat'ın da terörden tamamen arındırılmasını ümit ettiklerini söyledi.

İnsanların evlerine, yakınlarına ve normal yaşamlarına dönmesi için imkanlar oluşturulması gerektiğine işaret eden Tekinarslan, "Ülke olarak burada yaptığımız bütün faaliyetlerin bir tek gayesi var. Suriye'nin mazlum insanlarına insani yaşam ortamını ve can güvenliklerini sağlayabilmek." dedi.

Tekinarslan, oluşturulan barınma merkezinin hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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