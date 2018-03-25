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İlçe Başkanı Ahmet Gören söz aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören; Kozlu için yapılması düşünülen spor salonunun yer tahsisi ve incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan projeyi ve futbol sahasının modernize edilmesi için hazırlanan dosyayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teslim etti.Dosyayı inceleyen bakan Bak, hafta içi teknik heyet yollayarak inceleme yapılması talimatı verdi.

İlçe Başkanı Ahmet Gören söz aldı

AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören; Kozlu için yapılması düşünülen spor salonunun yer tahsisi ve incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan projeyi ve futbol sahasının modernize edilmesi için hazırlanan dosyayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teslim etti.
Dosyayı inceleyen bakan Bak, hafta içi teknik heyet yollayarak inceleme yapılması talimatı verdi. Bak, "Halka hizmet Hakka hizmet anlayışını benimseyerek yola çıktığımız bu yolda gençlerimizin sosyal alanlarını genişletmek ve mevcut olanlarını modernize etmek bizim yegane görevimizdir. İlçenize düşünülen projeleri en kısa zamanda hayata geçirilmesi için bakanlığımıza ne görev düşerse ben hazırım" sözünü verdi.
İlçe başkanı Ahmet Gören Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ a teşekkür ederek "En yakın zamanda temel atmak üzere sizi tekrar bu güzide ilçemize bekliyoruz" dedi.

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