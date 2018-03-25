İlçe Başkanı Ahmet Gören söz aldı

AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören; Kozlu için yapılması düşünülen spor salonunun yer tahsisi ve incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanan projeyi ve futbol sahasının modernize edilmesi için hazırlanan dosyayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teslim etti.
Dosyayı inceleyen bakan Bak, hafta içi teknik heyet yollayarak inceleme yapılması talimatı verdi. Bak, "Halka hizmet Hakka hizmet anlayışını benimseyerek yola çıktığımız bu yolda gençlerimizin sosyal alanlarını genişletmek ve mevcut olanlarını modernize etmek bizim yegane görevimizdir. İlçenize düşünülen projeleri en kısa zamanda hayata geçirilmesi için bakanlığımıza ne görev düşerse ben hazırım" sözünü verdi.
İlçe başkanı Ahmet Gören Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ a teşekkür ederek "En yakın zamanda temel atmak üzere sizi tekrar bu güzide ilçemize bekliyoruz" dedi.
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!
Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!
O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum