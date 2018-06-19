İlçe büyüklüğünde hastane

Mehmet ERÇAKIR ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da geçen yıl açılan Şehir Hastanesi'nde 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ruşen Keskin, Ben burayı Isparta'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Günde 6 bin hasta trafiği var bu hastanede. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir dedi. Türkiye'nin üçüncü şehir hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi, Mart 2017'de açıldı. 1 yıllık sürede 1 milyon 158 bin kişiye poliklinik hizmeti verilen hastanede, 3 bin doğum gerçekleşti, 48 bin 530 ameliyat ile 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldı. 'GÜNDE 6 BİN HASTA TRAFİĞİ VAR' Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Şehir Hastanesi'nin Isparta'nın sembolü haline geldiğini belirten Başhekim Keskin, Ben burayı Isparta'nın ikinci büyük ilçesi olarak adlandırıyorum. Esprili bir şekilde yaklaşmak gerekirse en doğru tanım bu olsa gerek. 'Neden' diye sorarsanız, günde 6 bin hasta trafiği var bu hastanede. Hasta yakınları ve çalışanlarla birlikte ortalama 18 bin kişi demek. Yani Isparta'nın ikinci büyük ilçesi bu hastanedir dedi. '15 SUDA DOĞUM GERÇEKLEŞTİRDİK' Isparta Şehir Hastanesi'nin 5 yıldızlı otel konforunda olduğuna dikkati çeken Başhekim Keskin, şunları söyledi Hastanemizde 780 yatak bulunmaktadır. Hasta sayımız 1.5 milyon civarındadır. Doluluk oranımız yüzde 80'in üzerindedir. 1 yılda 48 bin 530 ameliyat yapıldı. Hastanın memnuniyet oranı her geçen gün yükselmektedir. Alanın geniş ve ferah olması, odaların otel konforunda olmasından dolayı hastalarımız bu durumdan çok memnundur. 314 tek kişilik, 152 çift kişilik oda bulunmaktadır. Her serviste 20 yatağımız bulunmakta. Her hastanın yanında refakatçı için özel bölümler, banyosu, tuvaleti, televizyonu oda içerisinde bulunmaktadır. Ekip, ekipman, alt yapı bakımından çok güçlü bir hastanemiz var. Eski koğuş sistemi odamız yok. Hasta memnuniyeti bu nedenle çok üst düzeydedir. Doğumhane grubumuz da oldukça başarılıdır. Doğum öncesi SDL odalarımız vardır. Normal doğum oranlarını artırmak için aktif hizmet vermekteyiz. 15 suda doğum gerçekleştirdik. 24 saat acil hizmetimiz devam etmektedir. Aktif triaj uygulaması mevcuttur. Acil servisimizde kırmızı, yeşil ve sarı alan bulunmaktadır. 161 yataklı yoğun bakım ünitelerimiz var. Şehir Hastanesi olarak özel hastane konforunun bir tık daha üzerinde olduğumuz gerçektir. Ve hastalarımız bu imkanı ücret ödemeden almaktadır. Özellikli ameliyatlar konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 1 ay öncesinde 24 saat anjiyo işlemine başladık. Anjiyo vakalarına 24 saat hizmet verilmekte. Kalp ameliyatları by-pass ameliyatları gündemimizdedir. Kapak ameliyatları da aynı şekilde. HASTALAR NE DEDİ Hastalar ve yakınları da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki sağlık hizmetinden son derece memnun olduklarını söyledi. Hastanenin çok konforlu olduğunu aktaran hasta ve yakınları, Burada her şey düşünülmüş. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yeterli alanlar mevcut. Doktor ve hemşire bakamından çok ilgililer. Çok kısa sürede hastanede işimiz bitiyor ve evimize dönebiliyoruz. Yapanlardan Allah razı olsun diye konuştu. 2823 KİŞİ GÖREV YAPIYOR 20 Mart 2017'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi'nde 194 uzman hekim, 20 pratisyen, 136 klinisyen görev yapıyor. Hastanede 558 hemşire ve 225 de ebe bulunuyor. Sağlık memuru ve idari birimlerde çalışan personellerle birlikte toplam 2 bin 823 kişi hastanede görev yapıyor.

