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İlçe Emniyet Müdürü Erişek, muhtarlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kaman İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, yaz döneminin yüzünü göstermesi ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.İlçede çalışma izni olmayan Afgan, Suriyeliler konusunda muhtarlarla görüşen Erişek, düğün sezonunun başlaması ile de silah kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.Kaman İlçe pazarında yoğunluğun yaşandığı günlerde şüpheli görülen kişilerin Emniyete bildirilmesi noktasında da destek istedi.

Kaman İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, yaz döneminin yüzünü göstermesi ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.
İlçede çalışma izni olmayan Afgan, Suriyeliler konusunda muhtarlarla görüşen Erişek, düğün sezonunun başlaması ile de silah kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.
Kaman İlçe pazarında yoğunluğun yaşandığı günlerde şüpheli görülen kişilerin Emniyete bildirilmesi noktasında da destek istedi.

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