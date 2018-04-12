İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç’ı ve ilçe yöneticilerini Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde ağırladı. Konuklarına Kocasinan Akademi’yi gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, tesiste yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kocasinan İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ile birlikte Kocasinan Akademi Erciyesevler hizmet binasını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, misafirlerine tesiste sunulan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, konuklarıyla birlikte tesisin kreşini de ziyaret ederek, Kocasinanlı çocuklarla bir araya geldi. Onlarla tek tek ilgilen Başkan Çolakbayrakdar, Milli Eğitim müfredatında yer almayan çeşitli kurslar açtıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ‘Robotik Kodlama’ kursuna katılanlar, AR-GE çalışmalarını yürüterek, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşuyor. Özelikle burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan tesisimiz, hizmetleriyle yoğun ilgi görüyor. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bölge sakinleri tarafından sevilen ve takdir edilen bu ve buna benzer çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.