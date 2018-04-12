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İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç’ı ve ilçe yöneticilerini Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde ağırladı.

İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç’ı ve ilçe yöneticilerini Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde ağırladı. Konuklarına Kocasinan Akademi’yi gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, tesiste yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kocasinan İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ile birlikte Kocasinan Akademi Erciyesevler hizmet binasını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, misafirlerine tesiste sunulan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, konuklarıyla birlikte tesisin kreşini de ziyaret ederek, Kocasinanlı çocuklarla bir araya geldi. Onlarla tek tek ilgilen Başkan Çolakbayrakdar, Milli Eğitim müfredatında yer almayan çeşitli kurslar açtıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ‘Robotik Kodlama’ kursuna katılanlar, AR-GE çalışmalarını yürüterek, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşuyor. Özelikle burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan tesisimiz, hizmetleriyle yoğun ilgi görüyor. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bölge sakinleri tarafından sevilen ve takdir edilen bu ve buna benzer çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tesisi beğeniyle inceleyen ilçe yöneticileri, böyle bir hizmetin Kocasinan için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde; 10 kurs sınıfında 15 farklı branşta eğitim hizmeti verilirken; kurslardan şu ana kadar 377 kişi, Fitness salonunda ise yaklaşık 500 kişi faydalanmıştır. Tesiste verilen eğitimler ise Hüsn-i Hat, Tezhip, Kadın Elbise Dikimi, Nakış, Örgü, Takı Tasarım, Ebru, Filografi, Ahşap, Çini bezeme, Seramik Biçimlendirme, Aşçılık-Pastacılık, Robotik Uygulamaları ve Web Tasarım Kodlama Atölyeleri yer almaktadır.

İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

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