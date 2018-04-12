İlçe protokolünden Kocasinan Akademi’ye ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç’ı ve ilçe yöneticilerini Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde ağırladı. Konuklarına Kocasinan Akademi’yi gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, tesiste yapılan çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi.
Kocasinan İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ile birlikte Kocasinan Akademi Erciyesevler hizmet binasını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, misafirlerine tesiste sunulan hizmetler hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, konuklarıyla birlikte tesisin kreşini de ziyaret ederek, Kocasinanlı çocuklarla bir araya geldi. Onlarla tek tek ilgilen Başkan Çolakbayrakdar, Milli Eğitim müfredatında yer almayan çeşitli kurslar açtıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ‘Robotik Kodlama’ kursuna katılanlar, AR-GE çalışmalarını yürüterek, insansız hava araçlarını yapabilecek donanıma kavuşuyor. Özelikle burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanan tesisimiz, hizmetleriyle yoğun ilgi görüyor. Bu bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bölge sakinleri tarafından sevilen ve takdir edilen bu ve buna benzer çalışmaları diğer mahallelerde de hayata geçirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Tesisi beğeniyle inceleyen ilçe yöneticileri, böyle bir hizmetin Kocasinan için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Kocasinan Akademi Erciyesevler tesisinde; 10 kurs sınıfında 15 farklı branşta eğitim hizmeti verilirken; kurslardan şu ana kadar 377 kişi, Fitness salonunda ise yaklaşık 500 kişi faydalanmıştır. Tesiste verilen eğitimler ise Hüsn-i Hat, Tezhip, Kadın Elbise Dikimi, Nakış, Örgü, Takı Tasarım, Ebru, Filografi, Ahşap, Çini bezeme, Seramik Biçimlendirme, Aşçılık-Pastacılık, Robotik Uygulamaları ve Web Tasarım Kodlama Atölyeleri yer almaktadır.
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum