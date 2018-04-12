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İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları kadro sevincini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan personeller kadroya geçme sevincini pasta keserek kutladı.İlçe Sağlık Müdürü Dr.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları kadro sevincini kutladı

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan personeller kadroya geçme sevincini pasta keserek kutladı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Murat Kalıpçı, Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Dr. İsmail Doğan, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve kurum çalışanları kutlamada personelin sevincine ortak olarak kadroya geçen personellerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları kadro sevincini kutladı

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