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İLÇE SEÇİM KURULLARINDA "100 BİN İMZA" HAREKETLİLİĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA - Çağatay KENARLI - Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA - Çağatay KENARLI - Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

BEYOĞLU'NDA STANT KURULDU
Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na sabah 08.00 sıralarında gelen seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istedikleri kişi için başvuruda bulundu. İYİ Parti ve Saadet Partisi üyeleri seçim kurulu önünde stant kurdu. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen Hüseyin Kozan "Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı aşacağız. Sabahtan geldik. Bir an önce imzamızı verdik. Nüfus cüzdanı alıyorlar. İki kağıt çıktı alınıyor. İmzalıyoruz. Biri bize diğeri onlara. İşlem çok kısa bir dakikada işlerimizi hallettik" dedi. Temel Karamollaoğlu için geldiğini söyleyen Zeki Türlü ise "Temel Karamollaoğlu ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah gerekli imzayı toplayacağız" diye konuştu. Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

FATİH'TE DE HAREKETLİLİK VARDI
Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda da benzer hareketlilik vardı.
Meral Akşener için imza vermeye geldiğini belirten bir kişi, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için imzamızı vermeye geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için sabah sabah koşturduk. İmza verme işlemi şuan sakin ama ilerideki saatlerde yoğunlaşacağını tahmin ediyorum" dedi. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen kişi de, "İlçe seçim kuruluna gelerek buradaki yetkili ile görüştüm. Yetkiliye kimliğimi verdim, adayımı belirttim. Gerekli işlemleri yaptı ve belgeleri imzalayarak çıktım" şeklinde konuştu.
Temel Karamollaoğlu için imza vermeye geldiğini söyleyen bir seçmen ise ise, "Adayım için imza vermeye geldim" diye konuştu.

ŞİLE'DE SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI HALDE İMZAYA GİTTİ
Şile'de, Muhsin Aşkan, rahatsızlığı nedeniyle solunum cihazına bağlı halde Şile İlçe seçim kuruluna giderek imza attı.
Muhsin Aşkan “Demokrasi için imzamı atmaya geldim. Benim adayım Meral Akşener hanımefendiye. Ayrıca vatandaşlarımız hangi şartta olursa olsun oylarını kullansınlar. Bakın bu şartta bile ben imza atmaya geliyorsam ülkemizin demokrasisi için herkes elini taşın altına koysun" dedi.

Görüntü Dökümü:
------
BEYOĞLU//
-Partilerin stantları
-Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu
-Vatandaşların imza vermek için gelmesi
-İmza verenlerle röp.
-Genel ve detaylar

FATİH ///
-Fatih İlçe Seçim Kurulu
-Vatandaşların imza vermek için gelmesi
-Vatandaşların yetkililere kimliklerini sunarak işlem yaptırmaları
-İmza verenlerle röp.

ŞİLE//
Şile adliye önü detaylar
Muhsin Aşkan açıklama

04.05.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180504074_

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