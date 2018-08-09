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"İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık: "İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı. En büyük sevincimiz can kaybının yaşanmaması" - "3 köprümüz yıkıldı, 5 mahalleye ulaşım sağlayamıyoruz" - "3 bin hektara yakın fındık arazisi zarar gördü. Sel, vatandaşın 25-30 tona yakın harmandaki fındığını komple aldı, arazisiyle beraber denize götürdü" - "İlçe merkezindeki tavuk çiftliğinde 17 bin civciv selden dolayı telef oldu"

Ordu'da selin büyük hasara yol açtığı Çaybaşı ilçesi Belediye Başkanı İsmet Yanık, "İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı. En büyük sevincimiz can kaybının yaşanmaması." dedi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın dün sabah 08.30'da başladığını ve 12.00'ye kadar devam ettiğini belirtti.

İlçenin tüm altyapısının tamamen tahrip olduğunu vurgulayan Yanık, "İlçemiz görülmemiş şekilde son 50 yılın sel afetini yaşadı. En büyük sevincimiz can kaybının yaşanmaması. 3 köprümüz yıkıldı, 5 mahalleye ulaşım sağlayamıyoruz. Ekiplerimiz dünden itibaren 7/24 mahallere ulaşım sağlama açısından gayret gösteriyor. Yıkılan köprü ve köprülerin ulaşıma kapalı olması münasebetiyle de uzak mesafelerden vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yollarımız tamamen gitti, altyapımız tamamen çöktü." diye konuştu.

Yanık, ilçe merkezindeki camiyi ve bölgedeki iş yerlerini de su bastığını dile getirerek, gece saatlerinde meydana gelen yağış nedeniyle tekrar sel oluştuğunu anlattı.

Belediye ekiplerinin 20'ye yakın iş makinesi yardımıyla mahallelerde çalıştığının, vatandaşın yaralarını sarma noktasında mücadele verdiğinin altını çizen Yanık, şöyle devam etti:

"Devletimiz güçlü bir devlet, inşallah bunları telafi edeceğiz. Yıkılan yollar ve köprüler bir anda yapılacak bir durum değil ama en azından vatandaşımızın mahsul zamanında ulaşımının yapılmasına gayret gösteriyoruz. Köprülerimiz bizin için mahalle bağlantı yollarına ulaşması noktasında çok önemli. Bunların da en kısa zamanda yapılması için mücadele gösteriyoruz."

- Tarım arazileri zarar gördü

Yanık, 3 bin hektara yakın fındık arazisinin zarar gördüğünü belirterek, "Sel, vatandaşın 25-30 tona yakın harmandaki fındığını komple aldı, arazisiyle beraber denize götürdü. Vatandaşımızın tarım olarak çok ciddi zararı var. Vatandaşlarımızın bu zararının giderilmesi noktasında da ilgili müdürlükler çalışma yapıyor." dedi.

Afetlerden mutlaka ders çıkartmak gerektiğine işaret eden Yanık, belediye olarak afeti nasıl daha az hasarla atlatabilecekleri noktasında değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Vatandaşın mağduriyetinin giderileceğine dikkati çeken Yanık, "Vatandaşlarımızdan biraz sabır göstermelerini istiyoruz. Sel uyarısı devam ediyor, halen daha geçmedi. Mecbur kalmadıkları müddetçe yola çıkmamalarını, acil durumda da bize ulaşmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, dün akşam saatlerinde 8 evi ve camiyi su bastığını anımsatarak, buralarda temizlik ve diğer çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yanık, ilçe merkezindeki tavuk çiftliğinde de hasar oluştuğunu belirterek, "Burada 17 bin civciv selden dolayı telef oldu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık ordu Selin yol açtığı hasar

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