HABER

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

TOKAT (İHA)

TOKAT (İHA)

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

1 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
2 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
3 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
4 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
5 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
6 / 6

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı

İlçenin ışıkları kapatıldı, Afrin zaferi meşalelerle kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.