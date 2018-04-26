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"İleri Teknoloji Okulları Tanıtım Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:44 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik: - "Bakanlık olarak şunu gördük, artık ithal ettiğimiz ürünleri ithal etmeyelim, etmemeye çalışalım. Yerliliğe, milliliğe dönelim diyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Bakanlık olarak şunu gördük, artık ithal ettiğimiz ürünleri ithal etmeyelim, etmemeye çalışalım. Yerliliğe, milliliğe dönelim diyoruz." dedi.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ve İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları iş birliğinde hayata geçirilen "İleri Teknoloji Okulları" projesin Sheraton Otel'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Çelik, Türkiye'nin üreten, yetkinliği yüksek olan bir ülke olduğunu ancak buna katılması gereken bazı durumlar bulunduğunu söyledi.

Çelik, bu konuda daha incelikli, etkin, üzerine daha fazla değer katılabilecek ürünlerin üretilmesinin nasıl sağlanacağını burada müşahede ettiklerini dile getirerek, bilgiyi, bilimi, teknolojiye dönüştürmek, ondan da ürünlerin niteliklerini artırmak suretiyle ortak bir çaba gösterildiğini aktardı.

Esasında bir bireyin, kişinin ülkenin geleceğine hitap ettiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada onu görüyorum ben. Her evladımız, ülkemizin geleceğine ciddi katkıları var. Büyük teknoloji şirketlerine baktığımızda, onları incelediğimizde görüyoruz ki bu büyük teknoloji şirketlerinin her birisi genç, yeni ve ona rağmen dünyanın en büyük piyasa değerine, hatta marka değerine ulaşmış şirketler olduğunu görüyoruz. O yüzden de burada ileri teknolojiyi öne alan, bunun yanında irfanı, hikmeti, fazileti, erdemi öne alan bir yaklaşımla eğitim içerisindeki harmanlama, geleceğimizin harmanlaması olarak görüyorum. Eğitimin içerisinde robotları, yapay zekayı, buna benzer uygulamaları görüyoruz. Evlatlarımızın yaptığı güzel uygulamalar da bize şunu gösteriyor; ülkenin geleceği çok parlak. Bu parlaklık içerisinde yapılan orta okulda okuyan bir evladımızın da bunları artık uygulama aşamasına getirmiş olması, elde ediyor olması, öğretmenlerimizin bunları müşahede ediyor olması, yol veriyor olması, daha iyi bir yere götürmek için gayret ediyor olmasından da iftihar ediyoruz."

Çelik, "Bakanlık olarak şunu gördük, artık ithal ettiğimiz ürünleri ithal etmeyelim, etmemeye çalışalım. Yerliliğe, milliliğe dönelim diyoruz." ifadelerini kullanarak, bunun için de beş ana noktada odaklandıklarını, bunların kimya ve ilaç, yarı iletkenler ve elektronik, gıda, makine-teçhizat ile otomotiv ve motorlu taşıtlar olduğunu, bütününe etki edenin de yazılım ve bilişim teknolojileri olduğunu kaydetti.

Bu beş ana alanda 43 kalem ürünün üzerinde düzenleme yapılır, bunların yerli olarak üretilmesi sağlanırsa elde edilecek değerin cari açığa, ülkenin gelişmesine, refahına da çok büyük katkılar yapacağının altını çizen Çelik, "Burada İlim Yayma Vakfı'nın İrfan Okulları'nın bu faaliyetini ülkemiz için güzel faaliyetler, geleceğimize dokunan önemli faaliyetler olarak görüyorum." diyerek, sözlerini tamamladı.

- "Bu proje örnek bir çalışma olacaktır"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de "3 milyon 100 bin öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul'da inşallah bu faaliyet öncü faaliyet olarak hem İstanbulumuzun hem Türkiye'nin örnek bir çalışması olacaktır. Bundan çok istifade edeceğiz. Burada öğrencilere merak uyandırma, onların merak kabiliyetlerini geliştirme anlamında çok ciddi bir hedef var. Bu da birebir talebeyle uğraşmak demektir ki bu bizim aslında klasik eğitim sistemimizde olan birebir eğitim metodunun da tekrar aslında geri geldiğini gösteriyor. Burada bilgi ve ilim ama irfan ile birleşiyor. İrfan ile ilim inşallah insanlığa, teknolojiye, bilime hem de bu toplumun diğer sektörlerine çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 2010'lu yıllardaki rekabetin boyutunun, ne kadar çok iş birliği ve bilgi üretildiğine bağlı olduğunu söyledi.

Mandal, 2020'li yıllara doğru giderken bir kavram daha gelişmesinin beklendiğini aktararak, "İş birliğine yönelik üretilen bilgi ve beraberinde gelen süreç dijitalleşme. Bilgi üstünlüğü ile başlayan sürecin onun iş birliği, daha çok bilgi üretme ve takibinde gelinen aşamada bunun dijitalleşmeyle birlikte hızlanması ve farklı ortamlarda kullanılması." şeklinde konuştu.

Bir zincir halinde bakıldığı zaman bilgi üretiminin çok daha değerli olduğunu gördüklerini vurgulayan Mandal, "Değer zincirinin sadece bir boyutunda, robotla kalmayıp, onun hem önceki hem de sonraki aşamasına doğru geçiyor olmak. Artık bilginin üretim yöntemleri değişiyor. Dolayısıyla nitelikli bilgiye ihtiyacımız var ama nitelikli bilginin üretilebilmesi için de ihtiyaç olan konu nitelikli insan. Dolayısıyla olmazsa olmaz konu ki burada da onun için bir araya gelmiş bulunuyoruz, nitelikli bilgi için nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesine yönelik başlatılan bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtım toplantısına, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, TÜSSİDE Müdürü Tezer Battal ile bazı belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantı, konuşmaların ardından gerçekleştirilen protokol imza töreni ile sona erdi.

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