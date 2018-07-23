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İleri yaşlarda kemik kırılmaları erken ölüm riskini artırabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

İleri yaşlarda kemik kırılmaları erken ölüm riskini artırabilir

Bilim insanları, ileri yaşlarda meydana gelebilecek kemik kırılmalarının, sonraki 10 yıl boyunca ölüm riskini artırabileceğini belirtti.

WebMD'nin haberine göre, "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" dergisinde yayımlanan çalışmada, ileri yaş nedeniyle meydana gelen kırıkların (frajilite) kişilerde erken ölüm riskini artabileceği bildirildi.

Danimarka'da 2001'de, frajilite kırığı bulunan 50 yaş üstü herkes çalışmaya dahil edilerek, on yıldan uzun bir süre takip edildi.

Sonuçlar, kalça kırığını izleyen bir yıl içinde, erkeklerde ölüm riskinin yüzde 33, kadınlarda ise yüzde 20 arttığını olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, femur veya pelvik kırıklarını izleyen bir yıl içinde ölüm riskinin yüzde 20 ile 25 oranında arttığını gösterdi.

Araştırmacılar, kalça kırığından 10 ve kalça dışı kırıklardan 5 yıl sonra ölüm riskinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Tıp Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli ve çalışmanın lideri Jacqueline Center, "Bir kırık, kırık iyileştikten sonra uzun süre devam eden daha geniş sağlık sorunları için başlangıç ​​noktasıdır ve sonuçta daha erken ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Center, "Bulgularımız, erken müdahalenin ne kadar mühim olduğunu vurguluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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