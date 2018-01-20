Ilgaz Dağı'nda sömestir yoğunluğu

Ilgaz Dağı'nın Ankara ve diğer birçok ile yakın olduğunu belirten Kaya, "Bu çok büyük bir şans. Oldukça kalabalık ve biz de çok mutluyuz. Bir hafta kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Birçok kayak merkezine gittim Ilgaz Dağı Türkiye için çok önemli bir merkez. Fiyatlar oldukça ucuz. Pistlerin artmasını bekliyoruz. Burada değerlendirilebilecek oldukça fazla alan var. " dedi.

Yarıyıl tatilini geçirmek için Ankara'dan Ilgaz Dağı'na gelen Emir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyledi.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Aras Balcı dakarneyi aldıktan sonra Ilgaz Dağı'na geldiklerini söyledi.

Kayak yapmayı çok sevdiğini anlatan sekiz yaşındaki Balcı, "Burada kayak yapacağım. Burayı çok beğendim." diye konuştu.

İlker Hasanoğlu ise kış sezonunda Ilgaz Dağı'nda eğitmenlik yaptığını belirtti.

Keyifli bir sezon geçirdiklerini anlatan Hasanoğlu, şunları dile getirdi:

"Burada öğrencilerimiz var. Çocuk yaşta kayak yapmaya başlıyorlar. Çok hareketli bir sezon geçiriyoruz. Öğrenciler karne heyecanı yaşıyorlar. Güzel bir aktivite oluyor. Ilgaz Dağı Türkiye'deki kayak merkezleri arasında özellikle doğası açısından çok iyi bir konumda. Ormanların arasında yer aldığı için çok fazla rüzgar almadığı için buzda kaymıyorsunuz. Kaliteli kar oluyor. Ankara'ya ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle tüm kayakseverleri Ilgaz Dağı'na bekliyoruz. "

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya da kayak merkezindeki otellerde yoğunluk yaşandığını anlattı.

Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını vurgulayan Akkaya, "Bizim otelimiz74 odalı ve 300'e yakın yatağımız var. Bizim otelimiz ve Ilgaz Dağı'nda bulunan bütün oteller tamamen doldu. Yoğunluk bizi gayet mutlu etti." ifadesinde bulundu.

(AA)