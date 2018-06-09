Ilgaz'da 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Çankırı'da, Ilgaz Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında 5 bin kişi orucunu açtı.

Ilgaz meydanında kurulan iftar sofrasında akşam ezanının okunmasıyla ellerini semaya kaldıran yaklaşık 5 bin kişi, duanın ardından orucunu açtı.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan milletin birliğini ve beraberliğini bozmaması temennisinde bulundu.

Ayrı gayrı olmadan bir bütün olarak hareket ettiklerini anlatan Çayır, "Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Ilgaz, Çankırı'nın en büyük ilçesi ve her şeylerin en iyisine layıktır. Hemşehrilerimin hiçbir şeyden mahrum kalmaması için bütün gayretimizle çalışıyoruz." dedi.

Göreve geldiğinden beri durmadan çalıştıklarını anlatan Çayır, "Hemşehrilerim, sizin dualarınız sayesinde biz ayaktayız. Yapılan bu hizmetler sizlerin dualarıyla gerçekleştiriliyor. Bu sene yaptığımız iftarımız daim olsun diyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bu toprakların kıymetini bilmek lazım." diye konuştu.

