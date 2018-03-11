HABER

Ilgaz'da kayak keyfi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ilgaz Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak keyfi devam ediyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 metre rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları dağdaki yoğunluğun arttığını söyledi.

Dağda kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu belirten Akkaya, "Sezonumuz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Mart ayının 10'u olmasına rağmen yoğunluğumuz devam ediyor. Kayak yapmak isteyenler, kar görmek isteyenler Ilgaz'a gelmeye devam ediyor." dedi.

Ilgaz Kayak Merkezi'nin insanlara çeşitli olanaklar sunduğunu belirten Akkaya, "Gençler kayak yaparken küçük çocuklarımız da kızakla kayabiliyor. İsteyen telesiyeje binip Ilgaz'ın muhteşem doğasında gezintiye çıkabiliyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Taha Bilgin de hafta sonu tatilini değerlendirmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini aktaran Bilgin, "Ilgaz'a ilk kez geliyorum. Ankara'ya yakın olduğu için tercih ettim. Çok güzel bir yermiş. Hava çok güzel ortam çok güzel. Pistlerini çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. İsteyen kayak yaparken isteyen diğer etkinliklerden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ılgaz ılgazkaak merkezi KASTAMONU kayak

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya Hospital’den kadınlara ziyaret

Konya Hospital’den kadınlara ziyaret

Yeşilyurt esnafı çehresini değiştiriyor

Yeşilyurt esnafı çehresini değiştiriyor

NEÜ’de Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme yapıldı

NEÜ’de Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme yapıldı

Biroğlu, ailelerin mutluluğunu paylaştı

Biroğlu, ailelerin mutluluğunu paylaştı

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

Başkan Akyürek: “Alaeddin Tepesi ve Kılıçarslan Köşkü’ndeki çalışmalar Konya tarihini etkileyecek”

Başkan Bulutlar: “Erzurum demek, Türkiye demek”

Başkan Bulutlar: “Erzurum demek, Türkiye demek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.