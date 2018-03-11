Ilgaz'da kayak keyfi sürüyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak keyfi devam ediyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafta sonu tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 metre rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları dağdaki yoğunluğun arttığını söyledi.

Dağda kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu belirten Akkaya, "Sezonumuz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Mart ayının 10'u olmasına rağmen yoğunluğumuz devam ediyor. Kayak yapmak isteyenler, kar görmek isteyenler Ilgaz'a gelmeye devam ediyor." dedi.

Ilgaz Kayak Merkezi'nin insanlara çeşitli olanaklar sunduğunu belirten Akkaya, "Gençler kayak yaparken küçük çocuklarımız da kızakla kayabiliyor. İsteyen telesiyeje binip Ilgaz'ın muhteşem doğasında gezintiye çıkabiliyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Taha Bilgin de hafta sonu tatilini değerlendirmek için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezini çok beğendiğini aktaran Bilgin, "Ilgaz'a ilk kez geliyorum. Ankara'ya yakın olduğu için tercih ettim. Çok güzel bir yermiş. Hava çok güzel ortam çok güzel. Pistlerini çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. İsteyen kayak yaparken isteyen diğer etkinliklerden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.