Ilgaz'da kayak sezonu sona erdi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu tamamlandı.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan, Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini cezbeden Ilgaz Dağı'nda bir kayak sezonu daha tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Sezona 30 Aralık'ta başladıklarını ifade eden Erdem, "Bu hafta içinde hala belirli seviyelerde kar olsa da kayak yapmaya elverişli değil. Sezonumuzda herhangi bir sıkıntı olmadı. Hafta sonlarını çok yoğun geçirdik. Diğer kayak tesislerinde kar seviyeleri az olduğu için vatandaşlar bizim tesisimize yöneldi." dedi.

Sezonun geçtiğimiz yıllara göre daha kısa sürdüğünü, Ilgaz'ın her mevsim güzel olduğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Bu sene geçen seneye göre daha az kar vardı. Diğer sezonlara göre kayak sezonu geç açıldı, erken kapandı. 15-20 gün eksik hizmet verdik. Vatandaşlar şu anda da doğal güzellikleri görmeye geliyorlar. İnsanlar çocuklarını eğlendirmeye ve kar topu oynamaya geliyorlar. Ilgaz Türkiye'nin belli başlı yerlerinden birisi. Misafirlerimizi bu doğal güzelliklerimizi görmeye bekliyoruz."