HABER

İlgisizlik, dikkat bozukluğuna neden oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:08 | Son Güncelleme

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu ilgi göremeyen çocukların dikkat bozukluğu yaşadığını belirtti.Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, çoğu çocukta görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) nasıl meydana geldiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İlgisizlik, dikkat bozukluğuna neden oluyor

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu ilgi göremeyen çocukların dikkat bozukluğu yaşadığını belirtti.

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, çoğu çocukta görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) nasıl meydana geldiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DEHB’in fizyolojik kökenli olan psikolojik bir bozukluk olduğunu ifade eden Yağcıköseoğlu, ’’DEHB’yi açmamız gerekirse, bir çocuk belli bir süre bir projenin ya da verilen ödevin başında duramaz. Kendine verilen görevin üzerinde uzun süre vakit geçiremez ve başladığı işi yarıda bırakarak ikinci bir işe yönelir. Bu durumlarda anne ve babanın daha duyarlı olması gerekmektedir. Eğer erkenden müdahelede bulunmazlar ise, çocuk kendisini mutlu edecek oyunlar ile saatlerce vakit geçirerek bağımlı olur. Oyunlara ve internete bağımlı olan bir çocuk, ödev ve proje yapmanın sıkıcı olduğunu ve oyunların daha eğlenceli olduğunu düşünür, bu nedenle dikkat bozukluğu meydana gelmektedir. Çocuk ne zaman ödev yapacak olsa, aklına oyunlar gelir ve dikkati dağılır. Bu önlemek için çocuğa ilgi gösterilmelidir. Sorumluluklarını yerine getireceği sırada, anne ya da babanın yanında olması lazım. Bakın dikkat bozukluğuna neden olan en büyük etken ilgisizliktir. Ailesinden ilgi görmeyen bir çocuk, kendini mutlu edecek aktivitelere konsantre olup dikkatini verebilirken, sorumlu olduğu işleri yerine getiremiyor. DEHB nörolojik, fizyolojik, hormonal yapının bozulmasından kaynaklıdır. Bu yüzden anne ve babanın çocukla yeteri kadar ilgilenmemesi dikkat bozukluğuna neden olur.’’ şeklinde konuştu.

İlgiyi sosyal medyada buluyorlar

Ailesinden ilgi göremeyen çocukların sosyal medyaya bağımlı olduğunu belirten Psikolog Yağcıköseoğlu, ’’Ailelerinden ilgi ve sevgi göremeyen bazı çocuklar, internette ve oyunlarda kendilerini mutlu edecek şeylerle tatmin etmeye çalışıyor. Oyunların ilgi çekici olması ve burada kendilerine özgü karakter oluşturarak farklı hissediyorlar. Anne ve babaların çocuklarına karşı tutumları çok önemli. Artık günümüzde annelerin de babalar gibi ev ekonomisine destek olmak adına aktif olarak çalıştığı için, buna bağlı olarak çocuklarla ilgilenemiyor. Bu yüzden anne ve baba akşam eve geldiklerinde çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemiyorlar. Anne, yemek yapma işleriyle uğraşırken baba ise günün yorgunluğunu atmak için TV karşısında dinlenmeyi tercih ediyor.Bu yüzden çocuk anne ve babasından beklediği ilgiyi farkında olmadan doğrudan ya da dolaylı olarak oyunlarla bilgisayarla sosyal medyada arkadaşları ile sosyalleşe bileceği farklı ağlarda gideriyor. Bu da tamamen anne ve babanın çocuğu bir şekilde kendi ihtiyaçlarını öncelikli tutarak ikinici plana itmesinden kaynaklanıyor. Çocukların sosyal medyaya ya da oyunlara olan ilgisi anne ve babanın tutumundan kaynaklanmakta. Çocukta oluşabilecek dikkat bozukluğunu önlemek adına, anne ve babanın önemli bir rolü var. ’’ dedi.

Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!Dansçı metrelerce yükseklikten düşerek öldü!
Dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldiDikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı geldi
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Ahmet Çakar: Galatasaray şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

Survivor'da Turabi ve Adem kavga etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

Sınıfa gizli kamera yerleştirdi! Öğretmenin görüntüleri olay yarattı

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

İran'da düşen uçakla ilgili kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Hacısüleymanoğulları'na operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Barış Yarkadaş'tan Şamil Tayyar için çok sert sözler

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Teröristler kaçtı! Afrin'de 100 kişilik fedai grubu bıraktı

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.