İlgisizlik, dikkat bozukluğuna neden oluyor

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu ilgi göremeyen çocukların dikkat bozukluğu yaşadığını belirtti.

Psikolog Ceren Yağcıköseoğlu, çoğu çocukta görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun (DEHB) nasıl meydana geldiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. DEHB’in fizyolojik kökenli olan psikolojik bir bozukluk olduğunu ifade eden Yağcıköseoğlu, ’’DEHB’yi açmamız gerekirse, bir çocuk belli bir süre bir projenin ya da verilen ödevin başında duramaz. Kendine verilen görevin üzerinde uzun süre vakit geçiremez ve başladığı işi yarıda bırakarak ikinci bir işe yönelir. Bu durumlarda anne ve babanın daha duyarlı olması gerekmektedir. Eğer erkenden müdahelede bulunmazlar ise, çocuk kendisini mutlu edecek oyunlar ile saatlerce vakit geçirerek bağımlı olur. Oyunlara ve internete bağımlı olan bir çocuk, ödev ve proje yapmanın sıkıcı olduğunu ve oyunların daha eğlenceli olduğunu düşünür, bu nedenle dikkat bozukluğu meydana gelmektedir. Çocuk ne zaman ödev yapacak olsa, aklına oyunlar gelir ve dikkati dağılır. Bu önlemek için çocuğa ilgi gösterilmelidir. Sorumluluklarını yerine getireceği sırada, anne ya da babanın yanında olması lazım. Bakın dikkat bozukluğuna neden olan en büyük etken ilgisizliktir. Ailesinden ilgi görmeyen bir çocuk, kendini mutlu edecek aktivitelere konsantre olup dikkatini verebilirken, sorumlu olduğu işleri yerine getiremiyor. DEHB nörolojik, fizyolojik, hormonal yapının bozulmasından kaynaklıdır. Bu yüzden anne ve babanın çocukla yeteri kadar ilgilenmemesi dikkat bozukluğuna neden olur.’’ şeklinde konuştu.