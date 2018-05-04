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Ilıcan cinayetinde 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın başkentteki evinin önünde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 6'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nöbetçi hakimlikte sorgulanan şüphelilerden Şanser K, Abdülbaki K. ve Tarkan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden iş adamı Cemal K, Nurullah B, Hasan Hüseyin Ö. ve Nihat E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Ilıcan (48), 21 Mart'ta Çankaya'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu öne sürülen iş adamı Tarkan K'nin babası iş adamı Cemal K'nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, İstanbul'daki ikametine düzenlenen operasyonda yakalanamayan Tarkan K'nin bulunması için arama başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kalegaz AŞ Ömer Faruk Ilıcan

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