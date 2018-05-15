İlik nakliyle hayata bağlananan Tekla, eğitim görmek istiyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - GÜRCİSTAN uyruklu Tekla Nachkebia (12), lösemi teşhisi konulduktan sonra ülkesindeki tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle gönderildiği İzmir'de, 18 ay boyunca uygun kemik iliğinin bulunmasını bekledi. Doğum gününde gelen müjdeli haberin ardından geçen yılın Aralık ayında, 37 yaşındaki Türk erkek donörden alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuşan Tekla, oyunlar oynayıp, bisiklete binmeye başladı. İzmir'deki kontrolleri süren Tekla, buradaki evlerinde kendisine eğitim verilmesini istedi.

Gürcistan'daki çocuk programlarında ve çizgi filmlerde seslendirme yapan Tekla Nachkebia'nın annesi, kardeşi ve babasıyla sürdürdüğü mutlu yaşamı, 2 yıl önce lösemi teşhisinin konulmasıyla kabusa döndü. Ülkesindeki tedavi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle Tekla, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hemotoloji Bölümü'ne sevk edildi. Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilen Tekla, bir yandan yaşam mücadelesi verdi bir yandan da umutla kendisini hayata bağlayacak kemik iliğini bekledi.

Gürcistan'dan annesi Dariko ile kardeşi Tazo Nachkebia'yla birlikte İzmir'e gelip, yaşamaya başlayan ve büyük destek gören Tekla'yı hayata bağlayan müjde ise geçen yılın Kasım ayında, yaş gününde geldi. Hastanede, tedavi sürecinde, ülkesinin halk dansları gösterileri ve söylediği şarkılarla neşe kaynağı olan Tekla Nachkebia, 12'nci yaş gününde, ilik bulunduğu haberini aldı. İliğin İzmir'e getirilmesinden sonra Tekla, 12 gün özel servise alındı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da küçük kızı hayata bağlayan nakil gerçekleştirildi. Nakilden sonra da kemik iliği nakil biriminde tedavisine devam edilen Tekla, sağlığına kavuşunca, hastaneden çıkıp, İzmir'de oturdukları evlerine döndü.

Artık annesi ve anneannesiyle İzmir'de mutlu bir hayat süren Tekla, oyuncaklarıyla oynayıp, bisiklete biniyor. Parklarda koşan Tekla, 1,5 yıl hastane odasında sağlığına kavuşmayı beklediği günleri geride bıraktı. Çok mutlu olduğunu belirten ve kendisine yardım edenlere teşekkür eden Tekla, Türkiye'ye yaşamaya başladıktan sonra da çok iyi Türkçe konuşmaya başladı.

Ülkesini özlediğini belirten; ancak tedavi sürecinin devam etmesi dolayısıyla Türkiye'de kalmayı sürdürecek Tekla'nın tek isteği ise okula gidemediği için İngilizce, Türkçe ve matematik gibi dersleri evinde alabilmek oldu. Tekla Nachkebia, "Hiç arkadaşım yok, ben de annemle oynuyorum; ama ders çalışmayı da seviyorum. Bana derslerim konusunda yardım edilmesini bekliyorum" dedi.