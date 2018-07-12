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İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Antalya'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C, teslim ettiği 30 bin lirayı geriye alınca 5 bin 400 liranın eksik olduğunu gördü. Yaklaşık 2 ay sonra yakalanan Dilek Y., tutuklandı.

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Olay, 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana geldi. Bir banka şubesinden 30 bin lira çeken A.C., park ettiği otomobilinde parayı saymaya başladı. A.C.'nin para saydığını görüp takibe alan Dilek Y., yanına gidip ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu.

'UTANMIYOR MUSUN?'

A.C., "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y., bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı teslim etti. Bir süre okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı. Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden sayan A.C., 5 bin 400 liranın eksik olduğu fark edince durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dilek Y.'yi dün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilek Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Antalya soygun ilişki

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
geri zekalı ya :)
Ramazan ayındayız utanmıyormusun diyor ama ilişki teklif eden birine parasını dua etmesi için veriyor. Garip bir olay.
Adam parasını dua ile kutsanacagina inanıyor. İlginç bir haber.
Allah birine akıl fikir versin birinede ahlak versin.
ramazanda utanmamış mı fal baktırmaya
la ben bankamatiğe bile güvenmiom adama bak yaww :)
Keşke adamı tutuklasaydınız ülkenin IQ seviyesini düşürmekten.
parası olanda kafa yokken olmayanda zehir gibi kafa var, bazı şeyleri anlamak gerçekten zor...
ne salaklar var yaa :)) ilişkiyi reddediyo ama paraları saydırmayı seviyo mal değişik bi fantazi anlayışı ile karşı karşıayyız...
Böyle dingillere müstehaktır,yol kenarı da cinsel iliski teklif eden kadına dua okutulur mu ? ????????????
bizde inandık
Böyle edepsizlere cezaevinden çıkarmıyacaksın.
Dinde süper para var iki oku kap parayı. Nasıl müslümansınız kendiniz dua eymeyi bilmiyormusumuzda başkasından medet umuyorsunuz..?
Ulan şu ülkenin genlerinyle oynaya oynaya ne hale getirdiniz! Birinci tekliften sonra ikincisini kabul eden adam aklı o kadar çok ki ülkede o yüzden sonumuz hiç hayır olmayacak.
bu haber gercekse eger; kadini serbest birakib mal adami mallikdan tutuklamalari lazim oyle adamin nefes almasi bile israf, kadin akillilik yapmis hirsizlik filan diyeceksiniz ama sen o kadar mal olursan kusura bakma 10 yasindaki cocuk bile kandirir seni. polis boyle mallikdan dolandirilina yardimci olmamamasi lazim. bu kadar mal olursan cezani cek
önce ilişki teklif eden(hem de ramazan ayinda)bir kadının okuyacağı bir duadan ne bekliyorsun ki.Sen reddedince direkt imana mı geldi yani.Tam fıkralık olaylar ya güzel memleketim
bırakın bu işleri bizde yedik.
3.seçenek ne olacaktı ?
baska is var bunda
çivi tahta herşey çıkmış bu ülkenin, maneviyat öcü kötü diyerek ahlaksız toplum olduk
İçinde bir sürü yalan olan haber ....Olay doğrudur ama senaryo uydurma.
parayı üflemek tamemen uydurma başka şeyler var
kadın merhametliymiş paranın hepsini almamış ama burada bir puştluk var çok inandırıcı değil
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