İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Olay, 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana geldi. Bir banka şubesinden 30 bin lira çeken A.C., park ettiği otomobilinde parayı saymaya başladı. A.C.'nin para saydığını görüp takibe alan Dilek Y., yanına gidip ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu.
'UTANMIYOR MUSUN?'
A.C., "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y., bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı teslim etti. Bir süre okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı. Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden sayan A.C., 5 bin 400 liranın eksik olduğu fark edince durumu polise bildirdi.
TUTUKLANDI
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dilek Y.'yi dün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilek Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı
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