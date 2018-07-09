TUĞÇENUR YILMAZ - Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin dünyada bir benzeri daha olmadığını belirterek "İlişkimiz ortak miras ve ortak kültüre dayanıyor ve dolayısıyla çok güçlü." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye gelen Hüseyin, iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Hüseyin, Türkiye ve Pakistan halkları arasında çok özel bir bağ olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Pakistan ilişkilerini ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalır." diye konuştu.

Yüksek katılım oranıyla gerçekleştirilen 24 Haziran seçimleri için Türk halkını tebrik eden Hüseyin, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı da ayrıca bu seçimlerde elde ettiği başarı için kutluyorum. Türk milletinin gelecekteki refahı ve selameti için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke ve insanları arasındaki dostluğun herhangi bir siyasi sistem değişikliği ya da küresel değişimden etkilenmeyecek yapısı olduğunu kaydeden Hüseyin, "Bizim ilişkimiz, ortak miras ve ortak kültüre dayanıyor ve dolayısıyla çok güçlü. İlişkilerimizin zamanla daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.